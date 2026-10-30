Por: CENET

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El proyecto de ley antitrámites, una iniciativa prioritaria del Gobierno encabezado por el presidente Abelardo De La Espriella, superó recientemente su primer debate legislativo en las comisiones sextas conjuntas del Congreso, lo que le permite avanzar hacia la discusión y votación en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Esta normativa propone reformas dirigidas a reducir la burocracia, mejorar la eficiencia administrativa y acelerar la digitalización de los servicios públicos, según la información divulgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

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De acuerdo con esa cartera, el objetivo central es disminuir los tiempos y gastos que enfrentan tanto ciudadanos como compañías al momento de gestionar trámites ante el Estado. Esta transformación busca impactar de manera significativa actividades de emprendimiento, procedimientos de comercio exterior, el sector de la construcción, los procesos de registro, la provisión de energía y los servicios financieros.

Antes de que el proyecto llegue a su etapa de discusión en las plenarias, el Gobierno organizará cinco audiencias públicas en Neiva, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá. El propósito principal de estas audiencias es recopilar comentarios y observaciones de ciudadanos, empresarios y representantes de diversos sectores económicos, de acuerdo con la hoja de ruta divulgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Uno de los ejes fundamentales de la propuesta es reducir la cantidad de documentos y requisitos que, en la actualidad, ciudadanos y empresas deben presentar repetidamente ante distintas entidades estatales. El proyecto estipula que las instituciones públicas recurran a bases de datos ya existentes e intercambien información segura entre ellas, lo cual debería evitar la duplicidad al pedir los mismos documentos de manera reiterada.

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, indicó que la propuesta está especialmente orientada a aliviar las cargas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que hoy enfrentan una alta exigencia documental. "Hoy las mipymes deben ir a cientos de entidades para que les pidan miles de papeles. Con esta iniciativa queremos simplificarles la vida, pero también facilitarles el camino a los inversionistas que quieren llegar al país. Más inversión significa más oportunidades para nuestros ciudadanos", señaló el ministro.

El proyecto se estructura en cinco pilares principales: simplificación de requisitos, digitalización de procedimientos, intercambio de información entre instituciones, coordinación de procesos y controles ajustados por riesgo, destaca el Ministerio de Comercio. Así, se pretende alcanzar mayor eficiencia sin eliminar mecanismos esenciales en áreas como sanidad, medioambiente, aduanas o seguridad jurídica.

Desde el viceministerio de Desarrollo Empresarial, Manuel Antonio Naranjo enfatizó que el objetivo es optimizar procesos y ahorrar tiempo sin sacrificar controles imprescindibles. En este sentido, se plantea potenciar la Ventanilla Única Empresarial (VUE), el uso masivo de expedientes digitales y la eliminación de solicitudes de datos ya disponibles en otras entidades estatales. Para el comercio exterior, se reforzará la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), buscando mejores procesos tanto en importaciones como en exportaciones, todo bajo controles aduaneros y sanitarios vigentes.

En cuanto al sector de la construcción, se propone facilitar el uso de documentos ya presentados en trámites previos, unificar requerimientos y avanzar hacia registros inmobiliarios digitales y la gestión electrónica de escrituras. Además, se prevé fortalecer el intercambio de información entre oficinas catastrales y de registro, siempre bajo normas de protección de datos y seguridad jurídica.

Tras superar el primer debate, el proyecto de ley antitrámites continúa su camino legislativo, con la promesa de reducir las trabas burocráticas y simplificar el cumplimiento de trámites para ciudadanos y empresas, como destacan los voceros gubernamentales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores que se beneficiarían con la ley antitrámites?

La ley antitrámites contempla beneficios para varios sectores, como el emprendimiento, comercio exterior, construcción, procesos de registro, energía y servicios financieros. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la iniciativa también busca impactar positivamente a micro, pequeñas y medianas empresas, así como facilitar la inversión en el país.

¿Qué cambios propone la ley antitrámites en digitalización y eliminación de documentos?

El proyecto plantea que las entidades públicas utilicen y compartan información existente en sus bases de datos, para que los usuarios no deban aportar los mismos documentos de forma reiterada. Incluye la digitalización de trámites, la adopción de expedientes digitales y el fortalecimiento de ventanillas únicas empresariales y de comercio exterior, promoviendo procesos administrativos más rápidos y eficientes.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.