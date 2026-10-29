Por: El Espectador

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, hizo públicas varias medidas adoptadas recientemente por su despacho, a través de videos divulgados por el Ministerio de Cultura. Entre los asuntos destacados, se refirió tanto al aumento de empleados como a la revisión de contratos realizados durante el gobierno anterior de Gustavo Petro, específicamente el firmado para adquirir cinco unidades móviles que, según mencionó, presentaba diversas deficiencias y fue terminado de manera anticipada.

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Holguín enfatizó un giro institucional hacia la austeridad y la eficiencia. Destacó uno de los principales problemas detectados: el incremento considerable de la planta de personal. Según sus declaraciones, durante los últimos veinte años, el Ministerio de Cultura había tenido en promedio 315 empleados, pero bajo el gobierno de Gustavo Petro, mediante el decreto 1591 de 2024, se duplicó ese número con la creación de 323 cargos nuevos. De acuerdo con la ministra, este aumento representa un foco de burocracia innecesaria que desvía los recursos del enfoque misional del ministerio.

De igual forma, aseguró que al 7 de agosto de 2026 existía dentro de la entidad una "especie de nómina paralela", compuesta por 1.490 contratistas. Al respecto, Holguín manifestó el compromiso de la administración de Abelardo de la Espriella, denominada 'Patria Milagro', de reducir el tamaño del Estado para asegurar una inversión más estratégica y eficiente de los recursos públicos. En palabras de la ministra, el objetivo es que "el dinero de los colombianos se invierta en lo misional y no pagando corbatas".

Estas medidas responden a la línea trazada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien en semanas pasadas había anunciado acciones concretas orientadas a la austeridad. Entre ellas se destacan la priorización de reuniones virtuales y la prohibición de gastos dirigidos a la autopromoción de funcionarios en redes sociales y espacios políticos.

Además, la ministra detalló la finalización y liquidación por acuerdo mutuo de un contrato suscrito el 16 de julio, durante la gestión anterior, para la compra de cinco unidades móviles por un valor de 5.000 millones de pesos colombianos. Holguín explicó que el proceso presentó fallas en la planeación, adjudicación y ejecución, además de haberse adjudicado con un único proponente e ignorado una advertencia previa de la veeduría ciudadana nacional. Resaltó la importancia de elevar el caso ante la Procuraduría General de la Nación y solicitar acompañamiento preventivo, insistiendo en la responsabilidad de cuidar los fondos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Cultura decidió terminar anticipadamente el contrato de las unidades móviles?

El Ministerio de Cultura finalizó el contrato para la adquisición de cinco unidades móviles debido a falencias identificadas en la planeación, estructuración, adjudicación y desarrollo del mismo. De acuerdo con declaraciones de la ministra Paola Holguín, el contrato se adjudicó con un único proponente, sin considerar advertencias de la veeduría ciudadana, y se detectaron presuntos incumplimientos del contratista, lo que llevó a su terminación y la remisión del expediente a la Procuraduría General de la Nación.

¿Cuántos empleados y contratistas tenía el Ministerio de Cultura según lo anunciado?

Según indicó la ministra Paola Holguín, el Ministerio de Cultura había mantenido un promedio de 315 empleados durante los últimos veinte años. Sin embargo, durante el gobierno de Gustavo Petro, con el decreto 1591 de 2024, se agregaron 323 nuevos cargos, duplicando la planta. Adicionalmente, para la fecha mencionada, había una "nómina paralela" conformada por 1.490 contratistas, lo que la ministra relacionó con un gasto administrativo excesivo.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.