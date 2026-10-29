La investigación por los presuntos contratos a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro tendrá un nuevo capítulo la próxima semana. La Fiscalía General de la Nación citó a Deicy Jiménez, la mujer que hizo públicas las denuncias sobre supuestas contrataciones irregulares en entidades del Estado, para que entregue su declaración dentro de este expediente.

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La diligencia quedó programada para el martes 3 de noviembre, a las 2:30 de la tarde. La mujer deberá comparecer ante el ente investigador para ampliar la información que ha entregado sobre los hechos que salpican al anterior Gobierno.

El caso tomó fuerza después de que Jiménez denunciara que varias mujeres habrían recibido contratos estatales como supuesto pago por encuentros sexuales con el entonces presidente. Los señalamientos apuntan a presuntas irregularidades en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y otras entidades públicas.

La denuncia también abrió interrogantes sobre la posible participación de funcionarios y personas que habrían intervenido en las contrataciones. Las autoridades buscan esclarecer cómo se habrían establecido esos vínculos y quiénes estarían detrás de las supuestas actuaciones irregulares.

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