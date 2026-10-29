Por: Noticiero 90 minutos

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La Troncal Oriental del MIO, el sistema masivo de transporte de Cali, ha dado un paso importante con la firma del acta de inicio para el tramo 3, según información de Metro Cali. Esta fase comprende la conexión entre la Terminal Simón Bolívar y la estación Universidades, ubicada en el sur de la ciudad. Con este acto, se pone en marcha la etapa de preconstrucción, que antecede al inicio de las obras físicas en este sector estratégico.

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De acuerdo con Metro Cali, la intervención representa una inversión de 136.021 millones de pesos, destinados tanto a la obra como a los ajustes requeridos. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 23 meses, distribuidos en dos etapas: cinco meses para la preconstrucción y 18 meses para la construcción. La entidad encargada de adelantar los trabajos es la Unión Temporal Corredor Vial ASB T-3, ganadora del proceso de licitación, cuyo contrato fue adjudicado el 10 de septiembre de 2026.

La obra abarca la construcción de 3,1 kilómetros de carril exclusivo por cada sentido vial, a ambos lados de la avenida Simón Bolívar. Además, contempla la instalación de cinco estaciones de parada, cada una equipada con taquillas y módulos de abordaje, siguiendo el modelo de ‘parque estación’ que caracteriza los dos tramos anteriores. Tal como lo ha explicado Metro Cali, este enfoque busca consolidar un parque lineal de 17 kilómetros a lo largo de la Troncal Oriental, ampliando así el espacio público y facilitando el acceso peatonal.

Dentro de las labores contempladas, también se incluye la adecuación de la malla vial de la zona, con especial atención a los carriles mixtos de las calzadas principales. Además, el proyecto prevé la construcción de 450 metros de ciclorruta y la creación de cuatro nuevos pasos peatonales sobre la avenida Simón Bolívar, ubicados en los cruces con las carreras 70, 80, 83B y 94. El diseño contempla, asimismo, la ejecución de tres intersecciones vehiculares nuevas en las carreras 70, 80 y 94.

Un aspecto fundamental de este tramo es su articulación con los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías del Valle. Metro Cali precisó que el diseño se ajustó a los requerimientos de estos estudios, de modo que tres estaciones habilitarán la conexión directa con el futuro sistema férreo, pensado para el centro del corredor vial. De esta manera, la Troncal Oriental del MIO no solo ampliará los servicios actuales, sino que prepara el terreno para futuros desarrollos de movilidad en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios aportará el tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO en Cali?

El tramo 3 de la Troncal Oriental del MIO en Cali aportará beneficios como la ampliación del parque lineal, la optimización de la movilidad con carriles exclusivos, la integración de cinco estaciones modernas, y la mejora de la infraestructura peatonal y ciclorrutas, de acuerdo con Metro Cali. Así, se fortalece el transporte público y se generan espacios seguros para peatones y ciclistas.

¿Cómo se integra el tramo 3 del MIO con el futuro Tren de Cercanías del Valle?

De acuerdo con Metro Cali, el tramo 3 fue diseñado para tener compatibilidad con los estudios de factibilidad del Tren de Cercanías. Tres de las cinco estaciones previstas permitirán conexiones directas con el futuro sistema férreo, lo que facilitaría la integración de ambos modos de transporte en el corredor central de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.