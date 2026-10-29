Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un hallazgo estremeció a los habitantes de Ataco, en el sur del Tolima, durante la mañana de este jueves. El cuerpo sin vida de Anderson Gutiérrez fue encontrado en el río Saldaña, en circunstancias que han dejado muchas preguntas para la comunidad y para sus familiares. De acuerdo con la información disponible, el cadáver presentaba las manos amarradas, un detalle que incrementa la preocupación y la incertidumbre en torno a las causas y responsables de su muerte. El cuerpo fue arrastrado por la corriente hasta la orilla del afluente, donde finalmente fue recuperado, según los datos divulgados por medios locales.

Sigue a PULZO en Discover

El caso de Anderson Gutiérrez se enmarca en una situación mucho más compleja: la reciente desaparición de cinco hombres en Ataco. Hasta el momento, tal como señala la información proporcionada, cuatro de estos hombres desaparecidos han sido encontrados sin vida, mientras continúa la búsqueda del quinto. La noticia ha generado conmoción entre los habitantes del municipio y ha mantenido en vilo a las familias, que siguen a la espera de respuestas y de la localización de la persona que aún no ha sido encontrada.

Según la información suministrada en el lugar, el hallazgo se realizó en las primeras horas del día, cuando tanto autoridades como familiares se acercaron a la zona tras recibir noticias sobre la aparición del cuerpo. Las circunstancias específicas en que fue hallado el cadáver, incluido el hecho de que tiene las manos amarradas, deberán ser esclarecidas en el curso de las investigaciones oficiales. Por ahora, las autoridades están al frente de los procedimientos legales y periciales necesarios para determinar lo sucedido y esclarecer los hechos detrás de las cinco desapariciones, como lo han confirmado fuentes que cubren la situación en Ataco.

Mientras la investigación está en marcha, la comunidad y los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas que ayuden a entender cómo y por qué ocurrieron estas desapariciones y muertes. El ambiente en el sur del Tolima es de inquietud, pues además del dolor por las víctimas, subsisten dudas sobre la seguridad en la región y sobre la identidad de los responsables de lo ocurrido.

¿Cuántos hombres han sido encontrados sin vida en Ataco, Tolima, tras las recientes desapariciones?

De acuerdo con la información conocida y reportada, hasta ahora han sido encontrados sin vida cuatro de los cinco hombres desaparecidos recientemente en Ataco, en el sur del Tolima. Las autoridades y los familiares continúan la búsqueda del quinto desaparecido, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

¿Qué detalles se conocen sobre el hallazgo de Anderson Gutiérrez en el río Saldaña?

La información proporcionada indica que el cuerpo de Anderson Gutiérrez fue localizado en las primeras horas de la mañana, con las manos amarradas y arrastrado por la corriente hasta una zona cercana a la orilla del río Saldaña. Las circunstancias sobre cómo ocurrieron estos hechos y quiénes serían los responsables aún están siendo investigadas por las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.