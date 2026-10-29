Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La compleja situación de seguridad que enfrenta Ataco, en el departamento de Tolima, ha encendido las alarmas entre autoridades y ciudadanos. Frente a este panorama, la gobernadora Adriana Matiz decidió hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional con el objetivo de frenar la violencia y mejorar el orden público en la región. Horas después de esta solicitud, la mandataria reveló que fue contactada telefónicamente por el presidente Abelardo de la Espriella, quien le comunicó personalmente que el Gobierno ya estaba organizando todas las labores necesarias para intervenir de manera total en el municipio.

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El anuncio presidencial se hizo público durante la Rendición de Cuentas de los Acuerdos de Paz, evento que tuvo lugar en la localidad de Chaparral, también en Tolima. En dicho contexto, la gobernadora Matiz relató ante la audiencia que el presidente le aseguró la intervención inmediata, motivada por las alertas recientes que señalaban hechos violentos en Ataco. Según las palabras textuales de Matiz, “entrando a este recinto, me llamó el señor presidente de la República, directamente él, a decirme que ya estaba organizando absolutamente todo porque vamos a hacer una intervención total en el municipio de Ataco”.

De acuerdo con la información suministrada, la respuesta de la presidencia se dio en tiempo récord, apenas unas horas después de la petición formal de la gobernadora. Esto refleja la gravedad de los incidentes y la preocupación existente sobre el orden público en el sur del Tolima. Sin embargo, los detalles sobre la intervención aún no han sido divulgados: se desconoce el número de uniformados que participarán, la fecha exacta de inicio de los operativos o el tipo de medidas concretas que serán implementadas en Ataco.

Ante la falta de información específica, la expectativa en la comunidad ha ido en aumento. Hay una demanda clara para que los anuncios se materialicen en acciones contundentes, que permitan mejorar la seguridad y recuperar la convivencia ciudadana. Por ahora, tanto residentes como autoridades se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos y a la implementación de la prometida intervención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre la intervención en Ataco Tolima?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció a la gobernadora Adriana Matiz que el Gobierno estaba organizando todo lo necesario para realizar una intervención total en el municipio de Ataco, Tolima, a raíz de los recientes hechos violentos que han alterado el orden público en la zona.

¿Qué medidas se han anunciado para fortalecer la seguridad en Ataco Tolima?

Hasta el momento, no se han dado detalles concretos sobre las medidas específicas, el número de uniformados ni la fecha exacta en la que iniciará la intervención. La comunidad de Ataco permanece a la espera de que estos anuncios se traduzcan en acciones efectivas para restaurar la seguridad en el municipio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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