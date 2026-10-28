Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad en el corregimiento de San Fernando, perteneciente al municipio de Líbano, en el departamento de Tolima, se ha visto alterada por repetidos episodios de violencia e intolerancia, según denuncias hechas por los propios habitantes del sector. De acuerdo con la información reunida por El Nuevo Día, miembros de esta comunidad han expresado su creciente preocupación por los riesgos a los que se ven expuestos. Afirman que algunos conflictos recientes han derivado en enfrentamientos con machetes, intensificando los temores por la seguridad y el bienestar colectivo.

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Este temor no es infundado, pues los habitantes detallaron que los episodios de intolerancia parecen suceder de forma reiterada, lo cual ha creado un ambiente de zozobra generalizada. Ante esta situación, la comunidad ha instado a las autoridades a intervenir de manera urgente y evitar que la situación derive en hechos lamentables o que el conflicto escale a consecuencias más graves. Los ciudadanos recalcan la necesidad de medidas firmes y eficaces que restauren la confianza y la calma en San Fernando.

En el centro de estos reclamos está la supuesta falta de presencia institucional. De acuerdo con la denuncia ciudadana recogida por El Nuevo Día, los residentes critican la ausencia de la Policía en el territorio, así como la aparente inacción de las autoridades locales, incluido el corregidor del corregimiento. Cabe destacar que estas denuncias aún no han sido contrastadas con las entidades mencionadas, por lo que la información corresponde únicamente a la percepción de los habitantes, quienes exigen respuestas oficiales y constatación sobre estos puntos.

Otro aspecto relevante de la molestia ciudadana tiene que ver con las prioridades del gobierno local. Los denunciantes reclaman que, a pesar de la crítica situación de orden público, avanzan los preparativos para las festividades de fin de año, en vez de atender lo que consideran la preocupación principal del momento: la seguridad. Este sentimiento ha generado indignación y la exigencia de que las autoridades compenetren la gravedad de la denuncia.

En síntesis, la población de San Fernando solicita pronunciamiento inmediato, verificación de los hechos reportados y acciones concretas que permitan a los habitantes recuperar la tranquilidad. Estas voces resaltan la urgencia de asistencia estatal para garantizar la seguridad en el área rural de Líbano, Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad de San Fernando, Tolima, denuncia falta de presencia policial?

De acuerdo con lo reportado por El Nuevo Día, los habitantes de San Fernando afirmaron que no perciben la presencia de la Policía ni de las autoridades locales frente a los conflictos recientes. Esta falta de intervención ha sido señalada como una de las razones del aumento de violencia e inseguridad, ya que los residentes consideran esencial la vigilancia y apoyo de las instituciones para restablecer el orden.

¿Cuáles son las principales preocupaciones sobre la seguridad en San Fernando, Líbano?

Según los testimonios presentados en El Nuevo Día, la mayor preocupación de la comunidad radica en los constantes episodios de intolerancia y los enfrentamientos violentos, algunos con armas como machetes. Los habitantes temen que, de no adoptar medidas inmediatas, la situación pueda agravarse y generar consecuencias aún más severas para la población local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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