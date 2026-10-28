Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La estación Quinta Paredes de TransMilenio, en Bogotá, será oficialmente rebautizada como Quinta Paredes - RTVC a partir del 28 de octubre de 2026. Esta decisión, anunciada por TransMilenio S.A. y el Sistema de Medios Públicos, responde a una alianza entre ambas entidades. RTVC, cuyas oficinas principales están ubicadas justo frente a la estación sobre la troncal de la calle 26, se incorpora así al nombre del punto para fortalecer la relación entre medios públicos y movilidad urbana, según la información suministrada.

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De acuerdo con las entidades involucradas, el acuerdo tiene como objetivo principal unir la movilidad y el transporte con el acceso a la cultura y la información pública. A través de esta alianza, se aprovecharán los espacios y medios de comunicación tanto de TransMilenio como de RTVC para que los usuarios tengan un mayor acercamiento a contenidos institucionales y culturales durante sus desplazamientos diarios. Esto significa que la identidad de la estación se transformará en un símbolo de integración entre los servicios ciudadanos y la oferta informativa del Sistema de Medios Públicos.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general de TransMilenio S.A., manifestó que el acuerdo no significa únicamente un cambio en el nombre de la estación, sino la construcción de “un nuevo puente entre la movilidad y la ciudadanía”. La declaración del directivo subraya que la intención es que la gente vea la estación como un espacio donde convergen el transporte y la participación activa en información y cultura pública.

Para los usuarios habituales de la estación, la modificación solo implica un cambio en la denominación, pues se mantendrán los nueve servicios actuales. Entre las rutas que seguirán operando se encuentran la ruta fácil 1 y las rutas B16, G53, H54, K16, K53, K54, M85 y P85, todas conectando con diversas troncales del sistema en Bogotá. La información entregada no hace referencia a alteraciones en el funcionamiento de las rutas ni en la operación cotidiana de la estación como consecuencia de la alianza.

Actualmente, 34 estaciones de TransMilenio han adoptado cambios en sus nombres gracias a convenios con distintas empresas e instituciones. RTVC, celebrando 22 años de trayectoria, se suma ahora con el respaldo de sus medios, entre los cuales se destacan Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, poniendo a disposición contenidos de interés público. El acuerdo también representa una invitación al sector privado para sumarse a este tipo de iniciativas de integración institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se renombró la estación Quinta Paredes de TransMilenio a Quinta Paredes - RTVC?

La estación cambió de nombre por una alianza establecida entre TransMilenio S.A. y el Sistema de Medios Públicos (RTVC), ya que la sede de RTVC se encuentra justo frente a la estación sobre la calle 26. La iniciativa busca acercar la movilidad urbana con el acceso a contenidos culturales e informativos, aprovechando los canales y espacios de ambas entidades para beneficiar a los usuarios que utilizan este medio de transporte en la capital.

¿El cambio de nombre afecta el servicio para quienes usan la estación Quinta Paredes - RTVC?

No, según lo informado por TransMilenio y las entidades aliadas, el cambio de nombre no altera las rutas ni los servicios que operan desde la estación. Los nueve servicios actuales, incluyendo la ruta fácil 1 y otras rutas como B16 y K54, continuarán funcionando normalmente. Esta modificación solo se refleja en la identidad y denominación de la estación, sin afectar la operación cotidiana para los usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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