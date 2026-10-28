Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) impulsa la estrategia "Territorios Mágicos", un proyecto pensado para transformar barrios y fortalecer el encuentro y la cohesión entre vecinas y vecinos. De acuerdo con información oficial de la SDHT, la próxima jornada de esta iniciativa tendrá lugar el 29 de octubre de 2026 en Manitas, territorio de la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Esta fecha marca una oportunidad para que residentes de la zona participen y se integren activamente en los esfuerzos de mejoramiento comunitario que lidera la administración distrital.

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La jornada está programada entre las 8:30 de la mañana y la 1:00 de la tarde, tiempo durante el cual se espera que la comunidad se acerque a compartir diferentes propuestas para el desarrollo del barrio, además de conocer los avances ya logrados dentro de la estrategia "Territorios Mágicos". La SDHT ha extendido una invitación abierta, motivando la asistencia de todas las personas interesadas en contribuir a la transformación positiva de su entorno y el fortalecimiento de la convivencia en Manitas.

En mensajes divulgados desde sus canales oficiales, como la cuenta de X (antes Twitter), la Secretaría resalta la importancia de crear espacios de encuentro, diálogo y participación ciudadana, proponiendo que la misma comunidad sea protagonista del cambio dentro de su territorio. A través de iniciativas como "Territorios Mágicos", la administración busca no solo intervenir físicamente los espacios, sino también favorecer procesos de apropiación ciudadana y sentido de pertenencia por el barrio. Según lo informado, la presencia institucional durante la jornada ofrecerá a los residentes la oportunidad de expresar sus ideas y necesidades respecto al desarrollo local, contribuyendo así a la construcción conjunta de soluciones y planes para el bienestar común.

La actividad en Manitas se enmarca en una apuesta más amplia por mejorar la calidad de vida en Ciudad Bolívar y otros sectores donde la SDHT lidera procesos similares. Estos encuentros responden a la necesidad de hacer partícipes a las comunidades en la transformación de los territorios que habitan, privilegiando la conversación y el trabajo colaborativo. De esta manera, la Secretaría Distrital del Hábitat refuerza su papel como facilitadora de espacios de escucha y acción en favor de los barrios de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la jornada de Territorios Mágicos en Manitas, Ciudad Bolívar?

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital del Hábitat, la estrategia "Territorios Mágicos" tendrá una jornada especial en Manitas, localidad de Ciudad Bolívar, el 29 de octubre de 2026. El evento se desarrollará de 8:30 a. m. a 1:00 p. m., en el propio barrio Manitas.

¿Qué actividades propone la estrategia Territorios Mágicos liderada por la SDHT?

Según la Secretaría Distrital del Hábitat, "Territorios Mágicos" busca ofrecer espacios para la integración y participación de la comunidad, el fortalecimiento de la convivencia y la formulación conjunta de propuestas de desarrollo barrial. Durante las jornadas, vecinas y vecinos pueden compartir ideas, expresar sus inquietudes y formar parte activa de los procesos de transformación en su entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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