Por: Portal Bogotá

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La construcción del puente peatonal de la carrera Novena con calle 112 en Bogotá, inclinado en el Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y originado en una acción popular presentada en 2009 para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida en el sector de Usaquén, ya presenta un avance del 72,09 % al 19 de octubre, según informó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Este proyecto ha sido una prioridad desde sus inicios y la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán es que la obra finalice lo más pronto posible. Orlando Molano, director del IDU, destacó que ya se completó la instalación del mástil de soporte, el cual permitirá la izada de la pasarela central y prevé que el puente sea una realidad el próximo año.

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El proceso de construcción ha requerido importantes labores técnicas, empezando por la cimentación con 104 pilotes, los cuales, aunque casi invisibles para quienes circulan por la zona, son fundamentales para la estabilidad de la estructura. El mástil, una pieza crucial que soporta el tablero, cuenta con una base de concreto reforzado de 6,2 metros de alto y 160 toneladas de peso, seguida por una sección de acero estructural de 15,3 metros y 95 toneladas adicionales. Además, se izaron cuatro tensores de 12 metros de longitud y cerca de una tonelada de peso cada uno que contribuyen a la estabilidad del puente.

Los avances incluyen el montaje de la estructura desde occidente a oriente, con dos plataformas ya instaladas sobre la calzada occidental de la carrera Novena, cada una de 22 metros y 18 toneladas. La fabricación de la estructura metálica en taller reporta más del 82 % de progreso, lo que ha permitido trabajar en paralelo en los componentes estructurales requeridos para su ensamblaje final.

Sin embargo, el proyecto enfrentó varios obstáculos. Como explicó el director Molano, la obra sufrió retrasos porque los anteriores contratistas no cumplieron con lo pactado, lo que obligó a cesiones contractuales y ajustes en las condiciones técnicas. Tras estudios y pruebas se determinó que las bases construidas por el contratista inicial no eran aptas, por lo que la actual administración cambió el método de cimentación, ajustó la cantidad y profundidad de pilotes y actualizó la estructura para cumplir con las nuevas normas de accesibilidad. Esto también implicó ampliar el ancho útil del tablero de 2,4 a 3 metros, aumentando los retos de fabricación y montaje de la estructura metálica.

El puente tendrá una longitud total de 226 metros, abarcando rampas y una estructura metálica atirantada, con gálibo variable y un peso aproximado de 300 toneladas. Se espera que la obra beneficie a más de 76.000 habitantes del sector, mejorando significativamente la movilidad y accesibilidad en Usaquén.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos avances tiene la construcción del puente peatonal de la carrera Novena con calle 112 en Bogotá?

De acuerdo con datos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la construcción de este puente peatonal alcanzó el 72,09 % de avance al 19 de octubre, destacándose la instalación del mástil y el inicio del montaje de la estructura principal. Estas obras, que buscan mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, avanzan tras superar varias dificultades contractuales y técnicas.

¿Qué significa que el puente peatonal será una estructura metálica atirantada y cómo beneficiará a los habitantes de Usaquén?

Una estructura metálica atirantada es un tipo de puente cuyo tablero se sostiene mediante cables o tensores atados a un mástil principal, lo que permite luces más largas y mayor estabilidad. Según información del IDU, este diseño permitirá que más de 76.000 personas en Usaquén puedan cruzar de forma segura, especialmente quienes requieren accesibilidad especial gracias al incremento del ancho útil y el cumplimiento de la normatividad técnica vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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