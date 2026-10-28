Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, avanza una apuesta clara por fomentar una ciudad más inclusiva, solidaria y con mejores oportunidades para todos sus habitantes. Según informó la Alcaldía Local de Usme, esta localidad se ha posicionado como referente de inclusión gracias a la entrega de dispositivos de asistencia personal, una gestión enfocada en mejorar la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de personas con discapacidad y de quienes asumen labores de cuidado en sus hogares.

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De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Usme, se culminó con éxito la entrega correspondiente a la vigencia 2025, con 600 dispositivos de asistencia personal (conocidos como DAP), los cuales beneficiaron de manera directa a 402 personas y a sus familias en la zona urbana y rural. Esta estrategia gratuita para los beneficiarios no contempla únicamente la entrega física de ayudas, sino que apunta, como expresó una de las autoridades, a ofrecer posibilidades reales para recuperar derechos básicos: “No estamos entregando solo sillas de ruedas o camas. Estamos entregando la posibilidad de que un niño vuelva al colegio, que un abuelo pueda bañarse con dignidad y que una madre cuidadora pueda descansar”.

El proceso incluyó una rigurosa valoración médica y terapéutica integral por parte de profesionales de la Subred Sur. Este paso fue clave para asegurar que cada dispositivo entregado se ajustara de manera precisa a las necesidades individuales de cada beneficiario. Entre los dispositivos entregados se incluyeron 220 sillas de ruedas (de diferentes tipos: estándar, neurológicas, de baño y pediátricas), 18 camas hospitalarias, 85 caminadores, 90 bastones, 70 colchonetas, 38 kits visuales, 119 cojines anti escaras, así como kits cognitivos, chalecos de peso y coches neurológicos.

Con estos avances, la Alcaldía Local de Usme logra superar la meta trazada por su proyecto de inversión local de inclusión, reafirmando así un compromiso de largo plazo en la lucha por consolidar una localidad sin barreras y donde nadie quede rezagado. La información fue confirmada por las comunicaciones oficiales de la Alcaldía Local de Usme y el programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los dispositivos de asistencia personal entregados en Usme y a quiénes beneficiaron?

La Alcaldía Local de Usme, en el marco de ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, entregó un total de 600 dispositivos de asistencia personal, entre los que se incluyeron sillas de ruedas de distintos tipos, camas hospitalarias, caminadores, bastones, colchonetas, kits visuales, cojines anti escaras, además de kits cognitivos, chalecos de peso y coches neurológicos. Estos elementos beneficiaron a 402 personas con discapacidad y a sus familias cuidadoras en áreas urbanas y rurales de Usme.

¿En qué consiste una valoración médica y terapéutica integral para recibir ayudas técnicas?

Según detalló la Alcaldía Local de Usme, cada beneficiario de los dispositivos de asistencia personal recibió previamente una valoración médica y terapéutica integral. Este procedimiento implica que profesionales en salud evaluaron las condiciones particulares de cada persona para garantizar que el dispositivo asignado correspondiera exactamente a sus requerimientos físicos, emocionales y de movilidad, asegurando así que el apoyo otorgado fuera realmente útil y adecuado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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