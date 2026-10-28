Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una vigilancia constante en su lucha contra el tráfico de drogas y en esa labor, la Policía de Bogotá desarrolló recientemente un operativo dentro de la central de alimentos Corabastos. De acuerdo con información de la Policía de Bogotá, en este procedimiento, uniformados adscritos a la comisión de servicio Corabastos realizaron actividades rutinarias de registro a personas y verificación de antecedentes. Durante estas labores, identificaron a un hombre de 41 años cuyo comportamiento se tornó sospechoso al intentar evadir la presencia de los uniformados. Esta actitud motivó un registro adicional de sus pertenencias, en el que se halló una maleta con 20 bolsas de marihuana, con un peso aproximado de 485 gramos, y 19 papeletas de base de coca, estimadas en 18 gramos.

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Ante la flagrancia del hallazgo, la Policía de Bogotá procedió a informarle al ciudadano sus derechos como persona capturada y lo trasladó inmediatamente a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), quedando a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar el proceso correspondiente. Según lo reportado por la Policía de Bogotá, tras la verificación de antecedentes, se conoció que esta persona cuenta con anotaciones judiciales previas por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Estos antecedentes suman gravedad al caso y refuerzan la alerta de las autoridades sobre la reincidencia en delitos asociados al narcotráfico y otros crímenes.

El operativo fue parte de las estrategias más amplias de seguridad implementadas por las autoridades en la ciudad. Así lo reflejan otras acciones recientes en Bogotá, como las megajornadas que han dejado capturas masivas y múltiples allanamientos, desarticulando bandas criminales y evidenciando la preocupación institucional frente al crecimiento de actividades ilícitas. De acuerdo con las autoridades, es fundamental que la ciudadanía colabore informando cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, pues la denuncia oportuna es clave para apoyar la labor investigativa y judicial, así como fortalecer la seguridad de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura del presunto traficante de drogas en Corabastos Bogotá?

La captura se produjo durante registros de rutina a personas y solicitud de antecedentes en Corabastos, donde la Policía de Bogotá identificó a un hombre de 41 años que intentó evadir a los uniformados. Al revisar una maleta, hallaron 20 bolsas de marihuana y 19 papeletas de base de coca. Al confirmar estos elementos, fue informado de sus derechos y trasladado a la URI para iniciar procedimientos judiciales.

¿Qué antecedentes judiciales tenía el capturado en Corabastos, según la Policía de Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, el hombre capturado presentaba previas anotaciones judiciales relacionadas con porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Estos antecedentes resaltan la gravedad del caso y evidencian una posible reincidencia en delitos penales.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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