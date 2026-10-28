Por: Portal Bogotá

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Las Olimpiadas STEM Bogotá 2026 se consolidaron como uno de los eventos pedagógicos más relevantes en la ciudad, al poner en el centro de la discusión educativa a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en alianza con el Instituto UNNO del Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO, el evento reunió a miles de estudiantes y docentes de las 19 localidades de Bogotá en torno al aprendizaje en investigación, experimentación y trabajo colaborativo, consolidando así una estrategia que promueve el desarrollo de competencias científicas, computacionales y socioambientales desde las aulas.

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En esta quinta edición, participaron más de 17.500 estudiantes y 538 docentes, quienes aplicaron la metodología de Aprendizaje Basado en Indagación (ABI). Esta estrategia permitió que niñas, niños y jóvenes plantearan preguntas, investigaran fenómenos ambientales en sus contextos y propusieran soluciones innovadoras. Según cifras entregadas por la SED, el 48,4 % de los participantes fueron niñas (8.556) y el 51,6 % niños (9.123), lo que destaca una participación amplia y diversa en el certamen.

Las temáticas abordadas en las Olimpiadas STEM Bogotá 2026 estuvieron conectadas con desafíos y realidades contemporáneas de la ciudad. Se establecieron cinco categorías escolares: en preinfantil, la exploración de entornos vivos; infantil, el estudio de la biodiversidad y el territorio; junior, la investigación sobre energías limpias; prejuvenil, la adaptación al cambio climático; y juvenil, la reflexión sobre producción y consumo responsable. Los equipos asumieron retos pedagógicos en las modalidades Aula, Colegio y Ciudad, lo que facilitó la profundización en sus proyectos y la transferencia de los aprendizajes a contextos más amplios.

El evento culminará con la gran final el miércoles 4 de noviembre de 2026 en El Cubo Colsubsidio, en Teusaquillo. Allí, 500 estudiantes organizados en 50 equipos presentarán sus proyectos frente a un jurado experto, a través de la elaboración de una noticia científica, según lo informado por la Secretaría de Educación del Distrito. Los 15 proyectos más destacados recibirán recursos didácticos educativos y algunos equipos tendrán la posibilidad de participar en la competencia FIRST LEGO League Colombia, lo que amplía el reconocimiento a los logros alcanzados por los estudiantes y docentes, además de propiciar espacios de intercambio en la feria científica del evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué son las Olimpiadas STEM Bogotá 2026 y cuáles son sus objetivos?

Las Olimpiadas STEM Bogotá 2026, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito y el Instituto UNNO de UNIMINUTO, son una estrategia que fomenta el aprendizaje en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su objetivo principal es fortalecer las competencias científicas y socioambientales de los estudiantes mediante la indagación, el trabajo colaborativo y la resolución de retos alineados a los contextos actuales de la ciudad.

¿Cómo es el proceso de participación y cuáles son las categorías en las Olimpiadas STEM Bogotá?

La estructura de las Olimpiadas STEM Bogotá implica la participación de estudiantes en distintas categorías pensadas para cada nivel escolar: preinfantil, infantil, junior, prejuvenil y juvenil. El proceso involucra primero retos en el aula, luego a nivel de colegio y finalmente a nivel de ciudad, donde los equipos más destacados compiten en la gran final con la socialización de sus proyectos ante un jurado experto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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