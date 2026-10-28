Por: Portal Bogotá

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Bogotá vivirá un Halloween diferente gracias a la Filarmónica de Bogotá y su Red de Orquestas, que han preparado una propuesta cultural y musical especial para celebrar esta fecha en la ciudad. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, los días viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026 estarán cargados de conciertos que combinan misterio, tradición y diversidad musical, pensados para el disfrute de las familias y ciudadanos que deseen vivir la temporada de Halloween a través de la música.

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La agenda musical arranca el viernes 30 de octubre con la Banda Filarmónica Juvenil bajo la dirección de Andrés Francisco Cristancho Cáceres, presentando un repertorio variado en la Plazoleta City U a las 4:00 p.m., con entrada libre. Más tarde, ese mismo día, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigida por la asistente Elizabeth Vergara Gallego, ofrecerá un concierto en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a las 7:00 p.m. Aquí, las familias podrán sumergirse en los clásicos del repertorio sinfónico con obras de compositores como Johann Strauss, Modest Músorgski, Antonín Dvořák y Nikolái Rimski-Kórsakov; las boletas estarán disponibles en TuBoleta o en las taquillas del evento.

El sábado 31 de octubre, la programación continúa con el "Chiquitortazo" a las 2:00 p.m. en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, donde la Orquesta Filarmónica Prejuvenil, dirigida por Emmanuel Camelo, realizará un homenaje sinfónico a la geografía y los ritmos populares de Colombia; este evento también será de entrada libre. Más tarde, a las 3:00 p.m., el Coro Filarmónico Juvenil dirigido por Johanna Molano presentará la franja “Recién oídos” en el Teatro El Parque, con un repertorio que explora cantos indígenas y la tradición del bullerengue; se requiere boletería para este espectáculo.

La Orquesta Filarmónica Juvenil, dirigida por Rubian Zuluaga, subirá al escenario en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo a las 4:00 p.m. con entrada libre, interpretando piezas llenas de drama y misterio. Finalmente, la Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrecerá otro concierto de Halloween en el Auditorio León de Greiff, en la Universidad Nacional de Colombia, también a las 4:00 p.m.; el ingreso será libre hasta completar aforo.

De acuerdo con la Filarmónica de Bogotá, todos estos eventos buscan que usted y su familia disfruten Halloween a través de diferentes propuestas musicales, combinando tradición, académica y fiesta popular, en espacios emblemáticos de la ciudad.

¿Cuáles son los conciertos de Halloween organizados por la Filarmónica de Bogotá en 2026?

La Filarmónica de Bogotá y su Red de Orquestas presentan, durante el viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026, conciertos especiales como el espectáculo de la Banda Filarmónica Juvenil en Plazoleta City U, “Fantasmas y sombras sinfónicas” en el Auditorio Fabio Lozano, “Chiquitortazo” en La Media Torta, la franja “Recién oídos” con el Coro Filarmónico Juvenil en el Teatro El Parque, y presentaciones en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio León de Greiff, con boletos disponibles en diferentes modalidades según el evento.

¿Dónde y cuándo serán los conciertos de Halloween de la Filarmónica de Bogotá?

Los conciertos de Halloween se desarrollarán en distintas sedes de Bogotá, entre ellas la Plazoleta City U, el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Teatro El Parque, la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio León de Greiff, entre el viernes 30 y el sábado 31 de octubre de 2026, en horarios que varían entre las 2:00 p.m. y las 7:00 p.m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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