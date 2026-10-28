Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

La muerte de Juan Felipe Rincón continúa rodeada de interrogantes. En un desgarrador episodio de Más Allá del Silencio, el general retirado William Rincón, exdirector de la Policía Nacional, rompe el silencio para compartir su versión de los hechos y exponer las dudas que, según afirma, persisten alrededor del fallecimiento de su hijo.

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En una entrevista exclusiva, el oficial retirado sostiene que la muerte de Juan Felipe no habría sido un accidente, sino que podría estar relacionada con un entramado criminal. Además, plantea la hipótesis de que detrás de lo ocurrido habría existido un plan para apartarlo de la dirección de la institución policial. Se trata de señalamientos graves que deberán ser contrastados con pruebas y esclarecidos por las autoridades competentes.

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Durante la conversación, Rincón expone los puntos que considera fundamentales para comprender lo sucedido y menciona a los generales William René Salamanca y Nicolás Zapata, cuyos nombres aparecen en sus cuestionamientos. Sus declaraciones abren nuevos interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo y sobre las posibles conexiones que, según su versión, deberían investigarse.

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El testimonio también aborda un episodio que despierta especial atención: un examen médico practicado en una clínica de la Policía. El general retirado cuestiona las circunstancias relacionadas con este procedimiento y plantea dudas que, desde su perspectiva, merecen una explicación. Los detalles de este episodio forman parte de los elementos que presenta durante la entrevista.

Pero sus denuncias no se limitan a la muerte de Juan Felipe. Rincón también se refiere a presuntas irregularidades en el área de sanidad de la Policía Nacional y señala la existencia de una posible red relacionada con contratos millonarios. Sus afirmaciones ponen sobre la mesa preguntas acerca del manejo de los recursos, los procesos de contratación y los controles dentro de una de las instituciones más importantes del país.

¿Qué ocurrió realmente con Juan Felipe Rincón? ¿Qué elementos sustentan las sospechas de su padre? ¿Existen pruebas que permitan establecer si hubo un plan criminal detrás de su muerte? ¿Qué respuestas faltan frente a los cuestionamientos sobre el servicio de sanidad policial?

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En Más Allá del Silencio, el general (r) William Rincón comparte su relato y expone las razones por las que considera que el caso de su hijo necesita nuevas respuestas. Su testimonio ofrece la perspectiva de un padre que busca esclarecer una muerte que, según asegura, todavía deja demasiadas preguntas sin resolver.

Una entrevista que pone sobre la mesa denuncias delicadas y plantea interrogantes sobre la transparencia institucional, la contratación pública y la necesidad de que cada señalamiento sea investigado con rigor, independencia y respeto por la verdad.

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