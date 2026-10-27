Llevar el celular al borde de la piscina para revisar cuántas vueltas hice o controlar mi frecuencia cardíaca siempre me pareció incómodo y, francamente, arriesgado. Hay momentos en que uno quiere entrenarse en serio sin preocuparse por el teléfono.

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El problema es que la mayoría de relojes inteligentes comunes tienen resistencia al agua limitada: soportan salpicaduras o lluvia, pero no una sesión completa de natación. Sumergirse con uno de esos implica arriesgar el dispositivo y quedarse sin datos del entrenamiento.

Revisé Amazon y encontré tres relojes inteligentes pensados para personas activas que practican natación. Los tres tienen envío gratis a Colombia y precios que van desde los 182.130 pesos; los valores corresponden al 27 de octubre y pueden variar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Para nadar con análisis avanzados y GPS integrado: Parsonver FitNova R1

El Parsonver FitNova R1 es un reloj deportivo diseñado para personas que entrenan de forma constante, tanto en piscina como al aire libre. Registra el estilo libre, la braza y la espalda, y mide métricas como la frecuencia de brazada, el ‘SWOLF’ y la distancia, todo en tiempo real y sin necesidad de llevar el teléfono encima gracias a su GPS y brújula integrados.

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Lo que más destaca:

Resistencia al agua (5 ATM): apta para natación en piscina y aguas abiertas, con monitoreo de frecuencia cardíaca subacuática.

Más de 100 modos deportivos con IA: detecta automáticamente correr, caminar y pedalear, y ofrece consejos de rendimiento basados en inteligencia artificial.

Pantalla AMOLED de 1,32″: resolución de 466 × 466 píxeles a 60 Hz con más de 200 esferas personalizables, incluidas esferas con fotos y vídeos propios.

Batería de hasta 40 días: 5 a 7 días de uso activo o hasta 40 días en espera, con carga completa en 2 horas.

Razones para comprarlo: es la opción más completa de las tres para quien nada con frecuencia y quiere métricas específicas de natación junto con seguimiento de rutas en exteriores, todo en un solo dispositivo.

A tener en cuenta: la ficha del producto advierte que no se deben presionar los botones bajo el agua ni usarlo en baños calientes o saunas para garantizar su rendimiento.

El Parsonver FitNova R1 cuesta 182.130 pesos para miembros Prime en Amazon (precio regular 216.705 pesos), con envío gratis a Colombia.

Para quien quiere salud y llamadas en la muñeca: Aeac reloj inteligente

El Aeac es un reloj inteligente orientado principalmente a mujeres que buscan monitoreo de salud completo y la posibilidad de hacer y recibir llamadas directamente desde la muñeca gracias a su altavoz y micrófono de alta definición. Soporta más de 110 modos deportivos, incluida la natación, y su diseño en color transparente destaca entre las opciones más convencionales del mercado.

Lo que más destaca:

Resistencia al agua (3 ATM): apta para natación y actividades en condiciones húmedas, aunque con menor profundidad que los modelos de 5 ATM.

Pantalla AMOLED de 1,32″ ultra transparente: esfera de 43 mm con más de 200 opciones de personalización, incluso con fotos propias.

Llamadas y asistente de voz: permite llamadas manos libres y responde comandos de voz con asistente de IA integrado.

Batería de hasta 10 días: con carga rápida de 2 horas y monitoreo continuo de frecuencia cardíaca, SpO2, estrés y sueño.

Razones para comprarlo: es la alternativa ideal para quienes priorizan la comunicación y el seguimiento de salud femenina —ciclo menstrual incluido— por encima de las métricas avanzadas de natación.

A tener en cuenta: su resistencia es de 3 ATM, suficiente para nadar en piscina de forma recreativa, pero no recomendada para sesiones de entrenamiento intensivo ni aguas abiertas como sí lo permite el modelo de 5 ATM.

El Aeac reloj inteligente cuesta 204.435 pesos en Amazon, con envío gratis a Colombia.

Para seguimiento de salud integral: Garmin vívoactive 5

El Garmin vívoactive 5 es un reloj inteligente GPS de la marca Garmin, reconocida mundialmente en el segmento deportivo, pensado para quienes quieren un ecosistema de salud completo que va más allá del ejercicio. Incluye más de 30 aplicaciones deportivas integradas —entre ellas natación— y funciones como Body Battery, que estima el nivel de energía disponible según el sueño, el estrés y los entrenamientos del día.

Lo que más destaca:

Body Battery y puntuación de sueño: combina datos de frecuencia cardíaca, estrés y sueño para indicar cuándo conviene entrenar y cuándo descansar.

Más de 30 aplicaciones deportivas con GPS: incluye natación, golf, HIIT, pilates, yoga y modo de silla de ruedas, entre otras.

Batería de hasta 11 días: en modo reloj inteligente, con pantalla AMOLED brillante activa.

Seguimiento avanzado de salud: HRV, ciclo menstrual, seguimiento del embarazo, detección automática de siesta y meditación guiada.

Razones para comprarlo: es la opción para quien busca un reloj de marca con trayectoria comprobada en deportes y quiere el análisis de salud más completo de las tres alternativas presentadas.

A tener en cuenta: su precio es considerablemente más alto que los otros dos modelos, aunque en Amazon aparece con un descuento del 34 % frente a su precio original.

El Garmin vívoactive 5 cuesta 620.826 pesos en Amazon (precio original $943.807, con un 34 % de descuento), con envío gratis a Colombia.

¿Cuánta resistencia al agua necesita un reloj inteligente para nadar?

Para natación recreativa en piscina, un reloj con 3 ATM de resistencia es suficiente en condiciones normales. Si usted entrena de forma regular, hace vueltas cronometradas o nada en aguas abiertas, lo recomendable es un dispositivo con 5 ATM como el Parsonver FitNova R1, que además registra métricas específicas de natación como el SWOLF y la frecuencia de brazada. Ninguno de estos modelos debe usarse en saunas ni baños de vapor.

¿Vale la pena pagar más por un reloj Garmin frente a marcas menos conocidas?

Depende del uso. El Garmin vívoactive 5 ofrece un ecosistema de salud más elaborado, con funciones como Body Battery, detección de siesta y seguimiento de HRV, respaldado por una plataforma consolidada.

Los modelos Parsonver y Aeac cubren bien las necesidades de la mayoría de usuarios activos a un precio significativamente menor. Si el presupuesto es ajustado y la prioridad es el registro deportivo básico, cualquiera de los dos primeros cumple sin problema.

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