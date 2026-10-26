TCL presentó en Colombia su nueva Serie P80 de celulares, una familia integrada por los modelos P80 Ultra, P80 Pro y P80, con la que busca competir en el mercado de dispositivos de gama media y alta. La propuesta combina cámaras de alta resolución, funciones de inteligencia artificial y pantallas diseñadas para ofrecer mayor comodidad visual. Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibir esta generación, que fue presentada internacionalmente durante IFA 2026.

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El modelo que encabeza la familia es el TCL P80 Ultra, que incorpora un sistema de triple cámara trasera y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con arquitectura periscópica. Este componente ofrece zoom óptico de 3 aumentos y zoom sin pérdidas de hasta 6 aumentos. El conjunto se complementa con una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP, además de estabilización óptica y electrónica para mejorar las fotografías y los videos.

La pantalla es otro de los elementos destacados de la serie. Los modelos P80 Ultra y P80 Pro estrenan la tecnología NXTPAPER en un panel AMOLED, con características como superficie antirreflejo, reducción de luz azul a nivel de hardware y atenuación sin parpadeo. Los tres equipos incorporan pantallas AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y brillo máximo local de hasta 3.200 nits. También incluyen una tecla NXTPAPER para cambiar entre modos de visualización, entre ellos opciones orientadas a la lectura.

La familia integra herramientas de inteligencia artificial para facilitar tareas cotidianas. Entre ellas se encuentran un intérprete con subtítulos en tiempo real y traducción presencial, funciones para transcribir y resumir grabaciones de voz y asistentes para escribir, editar y organizar información. También son compatibles con Google Gemini y Circle to Search, que permite consultar información sobre elementos que aparecen en pantalla sin salir de la aplicación utilizada.

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En rendimiento, los TCL P80 Ultra y P80 Pro incorporan el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, 8 GB de RAM física con expansión virtual de hasta 16 GB y almacenamiento de hasta 512 GB. Ambos cuentan con baterías de 5.800 mAh y carga rápida de 45 W. El TCL P80, por su parte, integra un procesador Dimensity 7300 Elite, 8 GB de RAM física con expansión virtual de hasta 16 GB, almacenamiento desde 256 GB y una batería de 5.000 mAh con carga de 45 W.

La marca también destacó el diseño y la resistencia de los equipos, que cuentan con certificación IP68 frente al polvo y al agua bajo las condiciones establecidas para esa clasificación. Además, fueron sometidos a pruebas de durabilidad basadas en estándares MIL-STD-810H en condiciones controladas de laboratorio. El P80 Ultra estará disponible en Burgundy, Sunlit Gold y Midnight Blue, mientras que los modelos P80 Pro y P80 se ofrecerán en Sunlit Gold y Midnight Blue, según las configuraciones del mercado colombiano.

La Serie P80 estará disponible en Colombia desde el 15 de octubre a través de Alkosto, Ktronix y Mercado Libre. Los precios sugeridos son de $2.699.900 para el TCL P80 Ultra, que incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB; $1.999.900 para el P80 Pro, con una barra de sonido TCL S45H; y $1.549.900 para el P80, que viene con audífonos TCL Crystal Clip. La disponibilidad de colores y configuraciones de memoria puede variar según el canal de venta.

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