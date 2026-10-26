TCL presentó en Colombia su nueva Serie P80 de celulares, una familia integrada por los modelos P80 Ultra, P80 Pro y P80, con la que busca competir en el mercado de dispositivos de gama media y alta. La propuesta combina cámaras de alta resolución, funciones de inteligencia artificial y pantallas diseñadas para ofrecer mayor comodidad visual. Colombia es el primer país de Latinoamérica en recibir esta generación, que fue presentada internacionalmente durante IFA 2026.
El modelo que encabeza la familia es el TCL P80 Ultra, que incorpora un sistema de triple cámara trasera y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con arquitectura periscópica. Este componente ofrece zoom óptico de 3 aumentos y zoom sin pérdidas de hasta 6 aumentos. El conjunto se complementa con una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP, además de estabilización óptica y electrónica para mejorar las fotografías y los videos.
La pantalla es otro de los elementos destacados de la serie. Los modelos P80 Ultra y P80 Pro estrenan la tecnología NXTPAPER en un panel AMOLED, con características como superficie antirreflejo, reducción de luz azul a nivel de hardware y atenuación sin parpadeo. Los tres equipos incorporan pantallas AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K y brillo máximo local de hasta 3.200 nits. También incluyen una tecla NXTPAPER para cambiar entre modos de visualización, entre ellos opciones orientadas a la lectura.
La familia integra herramientas de inteligencia artificial para facilitar tareas cotidianas. Entre ellas se encuentran un intérprete con subtítulos en tiempo real y traducción presencial, funciones para transcribir y resumir grabaciones de voz y asistentes para escribir, editar y organizar información. También son compatibles con Google Gemini y Circle to Search, que permite consultar información sobre elementos que aparecen en pantalla sin salir de la aplicación utilizada.
En rendimiento, los TCL P80 Ultra y P80 Pro incorporan el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite, 8 GB de RAM física con expansión virtual de hasta 16 GB y almacenamiento de hasta 512 GB. Ambos cuentan con baterías de 5.800 mAh y carga rápida de 45 W. El TCL P80, por su parte, integra un procesador Dimensity 7300 Elite, 8 GB de RAM física con expansión virtual de hasta 16 GB, almacenamiento desde 256 GB y una batería de 5.000 mAh con carga de 45 W.
La marca también destacó el diseño y la resistencia de los equipos, que cuentan con certificación IP68 frente al polvo y al agua bajo las condiciones establecidas para esa clasificación. Además, fueron sometidos a pruebas de durabilidad basadas en estándares MIL-STD-810H en condiciones controladas de laboratorio. El P80 Ultra estará disponible en Burgundy, Sunlit Gold y Midnight Blue, mientras que los modelos P80 Pro y P80 se ofrecerán en Sunlit Gold y Midnight Blue, según las configuraciones del mercado colombiano.
La Serie P80 estará disponible en Colombia desde el 15 de octubre a través de Alkosto, Ktronix y Mercado Libre. Los precios sugeridos son de $2.699.900 para el TCL P80 Ultra, que incluye una tableta TCL TAB 10L de 128 GB; $1.999.900 para el P80 Pro, con una barra de sonido TCL S45H; y $1.549.900 para el P80, que viene con audífonos TCL Crystal Clip. La disponibilidad de colores y configuraciones de memoria puede variar según el canal de venta.
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