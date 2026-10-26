Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente celebró un encuentro especial en el auditorio Yquinde para conmemorar las cuatro décadas del Programa de Comunicación Social – Periodismo. Esta jornada, que inició a las 8:00 a. m., se propuso analizar la evolución de la profesión y reflexionar sobre los desafíos que atraviesan los medios de comunicación en Colombia y América Latina, de acuerdo con la información recogida por 90 Minutos.

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Según recordó Diego Fernando Hernández Losada, rector de la universidad, el programa nació en 1986 con 80 estudiantes y cinco profesores, siendo una apuesta visionaria para el desarrollo regional. Desde el principio, la formación no solo se enfocó en entrenar profesionales, sino también en crear comunicadores capaces de comprender y narrar las realidades del suroccidente colombiano, contribuyendo así a una sociedad más informada y democrática.

En el evento, se llevó a cabo la conversación "Perspectiva Continental: Conversación SIP", liderada por el Dr. Carlos Jornet, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Jornet abordó el papel de los medios en las democracias modernas y el reto que trae la inteligencia artificial (IA) para el ejercicio periodístico. Catalina Jiménez Correa, decana de la facultad, agradeció a todos quienes han hecho parte de esta historia y subrayó la responsabilidad de los medios en la promoción de la democracia y la transparencia.

Durante el panel "Periodismo Regional y Democracia", moderado por Werner Zitzmann, director de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), se discutió la importancia de los medios regionales frente a la polarización, la desinformación y los cambios tecnológicos. Participaron directores de medios reconocidos como El País de Cali, La Patria, Noticiero 90 Minutos, la Organización Editorial Mexicana (OEM), y Vanguardia, quienes pusieron en común los retos que implica informar de manera rigurosa e independiente, especialmente durante los procesos electorales.

El desarrollo tecnológico, las nuevas narrativas digitales y la presencia de la inteligencia artificial ocupó también el centro de los debates moderados por Camilo Osorio, coordinador del área de Periodismo. Santiago Escobar Lloreda, vicepresidente digital de RCN, e Ismael Cardozo, director del ecosistema UAO Media, reflexionaron sobre cómo las audiencias han cambiado, la producción de contenido digital y el valor de conectar con lo local en un mundo cada vez más global.

La participación de Mauricio Cabrera Paniagua, fundador de Storybaker, cerró la jornada con una ponencia enfocada en las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial generativa, la ética en la creación de contenidos y la identidad del periodista en la era digital. Cabrera hizo énfasis en la necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con el rigor, la resiliencia y la conexión humana como pilares del periodismo de futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos del periodismo regional frente a la inteligencia artificial?

De acuerdo con las voces participantes del evento, el periodismo regional enfrenta retos como la adaptación a nuevas plataformas digitales, el uso responsable de la inteligencia artificial y la competencia con creadores independientes. La necesidad de mantener el rigor informativo y reforzar la conexión con las audiencias locales son elementos esenciales para responder a estos desafíos, tal como expusieron directores de medios y expertos durante la conmemoración.

¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo impacta el trabajo periodístico?

Según lo discutido en el evento, la inteligencia artificial generativa es un conjunto de herramientas tecnológicas capaces de producir contenidos a partir de datos y patrones de lenguaje. Estas herramientas plantean oportunidades para la eficiencia en la producción y gestión de la información, pero también riesgos relacionados con el uso no autorizado de contenidos y la pérdida del criterio humano. El desafío, según los panelistas, es encontrar un equilibrio entre innovación y ética para fortalecer la profesión periodística.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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