Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El evento Visión 360 se posicionó como un espacio central para el fortalecimiento empresarial en Tolima, convocando a más de 200 líderes entre presidentes, gerentes y directivos de la región. Organizado por la Cámara de Comercio de Ibagué y Servicompetentes S.A.S., este encuentro buscó no solo la transferencia de conocimiento, sino también propiciar alianzas estratégicas para afrontar los complejos retos del entorno actual, de acuerdo con lo expresado por Carlos Hernando Enciso Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara. Durante la apertura, se destacó que la plataforma facilita el relacionamiento estratégico y la actualización constante, entregando a los empresarios herramientas tangibles para responder a los desafíos del panorama socioeconómico.

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En el eje central del evento, Mario Hernández Zambrano, figura emblemática de la industria de la marroquinería de lujo colombiana, compartió su visión sobre la verdadera naturaleza del éxito empresarial. Hernández subrayó la importancia de la disciplina, la diferenciación y la calidad como principios innegociables. Desde su experiencia, resaltó que no existen recetas mágicas: el camino implica rigor, preparación y, sobre todo, humildad para aprender en cada etapa. Su mensaje se basó en la constancia y el conocimiento profundo del negocio como claves para consolidar marcas con valor agregado y vocación internacional.

El componente tecnológico estuvo a cargo de Jefferson Riveros, conocido como 'Soy El Jef', quien se centró en los beneficios de la adopción de inteligencia artificial (IA) y la automatización para mejorar la productividad. Según Riveros, implementar herramientas de IA en procesos como la atención al cliente y la gestión comercial permite optimizar los tiempos de respuesta e incrementar los resultados comerciales. Remarcó la importancia de pasar de la teoría a la acción, instando a los directivos a trazar rutas de aplicación inmediata que mantengan viva la visión empresarial.

La jornada también integró espacios de networking B2B (sigla en inglés para 'business to business', es decir, negocios entre empresas), en los cuales asistentes como Isaac Lozano, creador de la marca Camisas y Pantalones Monarca, valoraron la oportunidad de nutrirse con experiencias de líderes que apuestan por la innovación continua. El cierre, a cargo del actor y empresario cafetero Óscar Borda, aportó una reflexión sobre la importancia de la introspección y la coherencia entre cultura organizacional y propósito personal dentro de las empresas.

La Cámara de Comercio de Ibagué y Servicompetentes S.A.S. consolidaron, así, una alianza que refuerza la resiliencia empresarial de Tolima. Según la información del evento, esta fue la segunda edición de Visión 360, superando el balance positivo de su primera versión, celebrada el 2025 con más de 170 asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales temas tratados en el evento Visión 360 en Tolima?

Durante la segunda edición del evento Visión 360 en Tolima, los principales temas tratados incluyeron el desarrollo empresarial con enfoque en disciplina, diferenciación y calidad, la importancia de la internacionalización de las marcas, así como la adopción de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y la automatización en la gestión operativa y comercial. Además, se promovió el networking B2B y se abordó la dimensión humana y el propósito en la toma de decisiones corporativas, según información proporcionada por la Cámara de Comercio de Ibagué y testimonios de líderes asistentes.

¿Qué aportes hizo Mario Hernández sobre el éxito empresarial durante Visión 360?

Mario Hernández Zambrano enfatizó, durante el conversatorio central de Visión 360, que el éxito empresarial no depende de fórmulas sino de trabajo constante, disciplina y compromiso. Destacó la importancia de empezar desde la base, entender cada aspecto de la operación y tener la humildad necesaria para aprender en todas las etapas. Hernández recalcó que la diferenciación y la calidad son pilares esenciales para lograr empresas duraderas y con valor agregado en los mercados actuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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