Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

CaliLee 2026 avanza con una nutrida agenda que convierte a Cali en punto de encuentro para la literatura, el arte y la cultura. Según el Noticiero 90 Minutos, esta semana el Festival Internacional del Libro de Cali se desarrolla entre el lunes 26 de octubre y el lunes 2 de noviembre, y tiene el Bulevar del Río como epicentro, aunque también lleva actividades a bibliotecas, universidades y escenarios variados de la ciudad. Toda la programación es de entrada libre y hace parte de la undécima edición, que destaca por tener a República Dominicana como país invitado de honor.

Sigue a PULZO en Discover

La programación arranca cada jornada desde temprano con talleres, conversatorios y actividades de formación, muchas dirigidas al público infantil, lo que evidencia el compromiso del festival con la promoción de la lectura desde temprana edad. Entre las propuestas se encuentran experiencias en torno a cuentos, creación literaria, origami, yoga con relatos y talleres de creatividad, muchas de ellas adecuadas para grupos escolares o familias. Destacan espacios como ‘Cuentiyoga, cuando el cuento nos devuelve el equilibrio’, ‘Origami de Sueños’ y actividades con autores invitados.

Durante los días del festival se desarrollan presentaciones de libros de autores nacionales e internacionales, encuentros con artistas gráficos, proyecciones de cine —con especial presencia del cine dominicano—, y espacios para la reflexión en torno a temáticas actuales como inteligencia artificial, bienestar, feminicidio y movimientos sociales latinoamericanos. Nombran autores y obras diversas como ‘Los viajes de Josefina’, ‘Arrugas en el Alma’, ‘Canto de Atalanta’, y ‘Paula de Eguiluz’, sumando además conversatorios sobre literatura del Caribe, patrimonio y cultura local.

El festival reúne también propuestas de teatro, música en vivo, cómic, collage y exposiciones artísticas. Se destacan actividades infantiles constantes y ciclos de mediación y animación a la lectura, con clubes de collage y talleres narrativos para jóvenes y familias. Además, se suman espacios para explorar la ciencia y la conciencia ecológica con obras como ‘Conciencia de cuerdas’ y presentaciones recogiendo la diversidad y riqueza del entorno cultural de Cali y el Caribe.

La agenda completa del festival se encuentra disponible en la página oficial de CaliLee, que detalla horarios, sedes y todas las actividades previstas para diferentes públicos durante toda la semana. De acuerdo con la organización, la entrada es gratuita y la programación incluye espacios alternativos y actividades en distintas franjas temáticas como ‘Soy Local’, ‘Pensar el Hoy’, ‘Ver para Leer’, ‘Bienestar’ y ‘Universidades’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación destacada de CaliLee 2026?

La programación de CaliLee 2026 incluye presentaciones de libros, conversatorios con autores, talleres infantiles, proyecciones de cine de República Dominicana, actividades de creación gráfica, teatro y música en vivo. Además, la agenda contempla franjas temáticas sobre bienestar, ciencia, cultura local y literatura del Caribe, con una amplia oferta que se extiende por diferentes espacios de Cali y que puede consultarse a detalle en la página oficial del festival.

¿Dónde consultar la agenda oficial del Festival Internacional del Libro de Cali 2026?

La agenda oficial de CaliLee 2026 puede consultarse directamente en la página web de CaliLee. Allí se publican horarios, sedes y descripciones de cada actividad, incluyendo propuestas fuera del Bulevar del Río y la programación de CaliLee Región. Según Noticiero 90 Minutos, la entrada es libre para todas las actividades.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.