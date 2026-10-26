A la Selección Colombia le queda una fecha Fifa más antes de cerrar el año, pues a mediados del mes de noviembre se vuelve a reunir el equipo de Néstor Lorenzo en dos amistosos frente a la Selección de Chile.

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El primer encuentro será el viernes, 13 de noviembre, en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, mientras que el segundo será el 17 del mismo mes en Santiago, capital de Chile.

Ahora, ese primer encuentro tiene mucha importancia porque parte de lo que se reúna en la boletería se le donará a la ciudad para reconstruir lo que se afectó el pasado 10 de agosto, con ese terremoto que ocasionó la caída de varios edificios.

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Cuánto cuestan las boletas para Colombia vs. Chile en Cali

Ahora, este lunes, 26 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los precios de las boletas para este compromiso, que llama mucho la atención porque es el regreso del combinado nacional a la capital del Valle del Cauca luego de muchos años.

Los precios para este partido serán:

Localidad Precios Norte 70.000 pesos Sur 70.000 pesos Oriental 250.000 pesos Occidental 380.000 pesos

Esta boletería se podrá comprar por la página web de TuBoleta, en dos jornadas diferentes, tanto para clientes de Bancolombia como para el público general.

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Cuándo comienza la venta de la boletería para Colombia vs. Chile

Tal como informó la Federación, las fechas para las ventas de la boletería son:

Venta para clientes de Bancolombia: inicia el 28 de octubre a las 8:00 de la mañana y cierra el 29 de octubre a las 7:50 de la mañana.

Venta para público general: inicia el 30 de octubre a las 8:00 de la mañana y cierra cuando se agoten las boletas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.