Por: Gol Caracol

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La Copa Libertadores de 2026 ya tiene definida su final y los equipos que buscarán la gloria en el continente. Estudiantes de La Plata y Palmeiras se medirán en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, el próximo 28 de noviembre, en un encuentro cargado de expectativas y pasión. Según lo confesó el mediocampista colombiano Miguel Monsalve en entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el conjunto argentino no se siente en desventaja frente al poderoso club brasileño, que tiene entre sus filas a su compatriota Jhon Arias.

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Durante la conversación, Monsalve reconoció el alto poder adquisitivo del fútbol brasileño, que ha permitido la conformación de planteles fuertes y competitivos en los últimos años. Sin embargo, el colombiano dejó claro que Estudiantes afronta la final con un espíritu ganador y el convencimiento absoluto de tener las herramientas suficientes para competir de igual a igual. Se refirió a la presencia de nóminas de "peso" en Brasil y admitió que ese entorno hace que los equipos de otros países puedan sentirse superados, pero recalcó que Estudiantes viajará a Montevideo sin miedo y decidido a dar el golpe final.

El futbolista valoró especialmente la historia de la institución argentina, así como su mística única y la identidad que caracteriza al club. Para Monsalve, estos factores serán claves para enfrentar uno de los retos más importantes de su carrera. La reciente victoria de Estudiantes ante Flamengo, conseguida en el estadio Maracaná en una definición por penales, fue calificada como una verdadera hazaña. Mientras tanto, Palmeiras avanzó tras superar a Fluminense en otra serie vibrante que también terminó en penales.

La preparación del plantel argentino ya está en marcha. Monsalve explicó que, aunque la clasificación se sigue celebrando en el grupo, la mente está enfocada en el siguiente objetivo: prepararse para un rival de alta exigencia. Resaltó, además, el mensaje del cuerpo técnico, que remarca no sentirse menos que ningún adversario y estar siempre a la altura del nombre que representa Estudiantes. Según Monsalve, el entrenador exige que cada jugador lo entregue todo en la cancha, trabaje en unidad y compita siempre al límite, una filosofía que buscarán llevar hasta el final para conquistar la quinta Copa Libertadores. El duelo, además, tendrá como atractivo el enfrentamiento entre dos futbolistas colombianos con hambre de título: Miguel Monsalve y Jhon Arias.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras?

La final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras está programada para el 28 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información entregada en el artículo, y será disputada en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

¿Cuál es la clave de Estudiantes de La Plata para enfrentar la final ante Palmeiras por la Copa Libertadores?

De acuerdo con las declaraciones de Miguel Monsalve recogidas por 'Blu Radio', la clave será la convicción, el carácter y el respaldo de la historia y la mística de Estudiantes. El mediocampista destacó el mensaje del entrenador, que pide jugar sin miedo, al límite y trabajar de manera colectiva como forma de motivar al equipo frente al poderío de Palmeiras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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