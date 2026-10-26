Por: Gol Caracol

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Rosario Central alcanzó un importante logro en el torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, al convertirse en el primer clasificado a los octavos de final por el Grupo B tras vencer 2-0 a Huracán en la decimocuarta fecha de la primera fase, según información de Noticias Caracol. Este triunfo no solo aseguró su avance en el torneo, sino que también marcó el regreso del equipo al primer puesto de la Tabla Anual, la cual suma los puntos obtenidos en la fase regular de los torneos Apertura y Clausura.

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El equipo, liderado en la cancha por Ángel Di María, conocido también como el 'Fideo', busca revalidar el título como campeón de la Anual. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) instituyó este reconocimiento el año pasado, en medio de una gran polémica, ya que la medida se implementó con el campeonato en curso, lo que generó diversas opiniones en el entorno futbolístico.

En el partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, la cuenta la abrió Emanuel Coronel a los 20 minutos tras una asistencia clave del colombiano Jaminton Campaz. Luego, a los 84 minutos, Di María aseguró la victoria con el segundo gol para los locales. En la actualidad, Rosario Central lidera la Tabla Anual con 56 puntos, superando por dos unidades a Boca y Argentinos Juniors, ambos con 54 puntos y partidos aún pendientes de esta antepenúltima jornada.

El rendimiento del equipo ha sido consistente, con una racha positiva de tres victorias consecutivas y un invicto de siete partidos. Además, comanda el Grupo B con 28 puntos, situándose por encima de Argentinos y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos con 25. Campaz, quien fue una de las figuras del encuentro, expresó tras el partido: "Estamos contentos, lo estamos disfrutando, es un momento alegre para el equipo, pero vamos para adelante poco a poco. La idea es pelear, el trabajo se está viendo y vamos por todo".

Fuera de la cancha, Campaz también se destacó por su amabilidad, ya que posteriormente se le vio regalando su camiseta firmada a un niño aficionado, demostrando su calidad humana. Rosario Central y Campaz ya tienen la mira puesta en su próximo reto, que será el 30 de octubre frente a Sarmiento, en la fecha 15 de la fase regular del campeonato argentino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la Tabla Anual del torneo Clausura 2026 tras el triunfo de Rosario Central?

Luego de vencer a Huracán, Rosario Central llegó a 56 puntos en la Tabla Anual, ubicándose en el primer lugar y superando por dos unidades a Boca y Argentinos Juniors, que suman 54 puntos y aún tienen partidos pendientes en esta fecha. Esta tabla anual contempla los puntos obtenidos en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura, según datos revelados por Noticias Caracol.

¿Quiénes fueron las figuras destacadas en la victoria de Rosario Central sobre Huracán?

En el triunfo de Rosario Central sobre Huracán, Emanuel Coronel abrió el marcador gracias a una asistencia del colombiano Jaminton Campaz, quien además fue destacado como figura del partido. Ángel Di María, por su parte, concretó el 2-0 definitivo, liderando al grupo en la cancha y manteniendo al equipo en lo más alto de la tabla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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