Carlos Andrés Gómez protagonizó una de esas actuaciones que parecen darle la razón a una teoría muy popular entre los aficionados al fútbol colombiano: la de que los colombianos juegan sin contexto.

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El atacante tuvo una participación determinante en el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors, por las semifinales de la Copa Sudamericana. Primero, hizo una gran asistencia para que su equipo se pusiera en ventaja en La Bombonera. Después, terminó expulsado tras una secuencia que dejó a Vasco con diez jugadores.

La contradicción es precisamente lo que alimenta la teoría. Gómez había hecho lo que se espera de un futbolista ofensivo: crear una oportunidad y participar directamente en un gol. Sin embargo, más adelante pasó de ser protagonista por su talento a quedar en el centro de la atención por una acción disciplinaria.

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En redes sociales, la expresión de que los colombianos juegan sin contexto suele utilizarse con ironía para describir actuaciones en las que un futbolista combina una acción brillante con otra difícil de explicar dentro de la misma presentación.

Y la noche de Gómez en Argentina dejó material para ese tipo de comentarios.

La asistencia de Carlos Andrés Gómez que puso arriba a Vasco

La primera parte de la historia fue una buena noticia para el colombiano. Al minuto 25, Gómez envió un centro preciso que Adson conectó de cabeza para marcar el 1-0 de Vasco da Gama frente a Boca Juniors.

La acción fue clave para que el equipo brasileño se adelantara en un escenario exigente como La Bombonera. El atacante colombiano encontró el espacio y puso la pelota en una posición favorable para que su compañero definiera.

Hasta ahí, Gómez era protagonista por una jugada de calidad que ayudaba a Vasco a tomar ventaja en la semifinal. Pero el partido todavía tenía otro episodio reservado para el colombiano.

🇨🇴 ASISTENCIA de Carlos Andrés Gómez. El colombiano la puso para el 1-0 de #VascoDaGama en su visita a #BocaJuniors, al 25’, por la Semifinal de la Sudamericana https://t.co/kXRmd0ABdO — Pipe Sierra (@PSierraR) October 14, 2026

De la amarilla a la expulsión: la otra cara de la noche

En el segundo tiempo, Gómez recibió una primera tarjeta amarilla por impedir que Boca reanudara rápidamente el juego. Después reclamó al árbitro y, en medio de la discusión, se produjo un contacto que derivó en una segunda amonestación y la tarjeta roja.

🇨🇴 ASISTENCIA de Carlos Andrés Gómez. El colombiano la puso para el 1-0 de #VascoDaGama en su visita a #BocaJuniors, al 25’, por la Semifinal de la Sudamericana https://t.co/kXRmd0ABdO — Pipe Sierra (@PSierraR) October 14, 2026

La expulsión dejó a Vasco con diez futbolistas y cambió el panorama para el equipo brasileño en el tramo final del encuentro.

El contraste fue llamativo: el mismo jugador que había construido una de las acciones más importantes de su equipo terminó complicándolo con su salida anticipada.

Aun así, Vasco da Gama resistió y ganó 1-0 en La Bombonera. Gómez quedó como uno de los protagonistas de la noche por dos razones completamente distintas: una asistencia que abrió el marcador y una expulsión que volvió a poner sobre la mesa, con mucho humor futbolero, la teoría de los colombianos que juegan sin contexto.

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