La Conmebol hizo oficial el horario, fecha y demás de los días en los que se jugarán las semifinales de los torneos más importantes del continente, como lo son la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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Cabe recordar que en la Libertadores los equipos que siguen en competencia son Flamengo, Fluminense, Estudiantes y Palmeiras, mientras que en Sudamericana quedan Atlético Mineiro, Vasco Da Gama, Boca Juniors y Montevideo City Torque.

Ahora, lo único que faltaba era mirar cuándo se jugarán estos compromisos, pero esa ya es una duda resuelta.

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Cuándo son las semifinales de la Copa Libertadores

En cuánto a la Libertadores, los partidos serán:

Fluminense vs. Palmeiras:

Partido de ida: 14 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en Río de Janeiro.

Partido de vuelta: 21 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en Sao Paulo.

Estudiantes vs. Flamengo:

Partido de ida: 15 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en estadio aún por confirmar.

Partido de vuelta: 22 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en Río de Janeiro.

Cuándo son las semifinales de la Copa Sudamericana

Por su parte, las semifinales de la Copa Sudamericana se jugarán de la siguiente manera:

Boca Juniors vs. Vasco Da Gama

Partido de ida: 13 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en Buenos Aires.

Partido de vuelta: 20 de octubre a las 7:30 de la noche, hora colombiana, en estadio aún por confirmar.

Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque

Partido de ida: 14 de octubre a las 5:00 de la tarde, hora colombiana, en Belo Horizonte.

Partido de vuelta: 21 de octubre a las 5:00 de la tarde, en Montevideo.

Dónde es la final de la Copa Libertadores

Cabe recordar que la final de la Copa Libertadores será el 28 de noviembre en el estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, en Uruguay.

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Dónde es la final de la Copa Sudamericana

Por su parte, la final de la Sudamericana está programada para jugarse el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

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