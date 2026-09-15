Independiente Santa Fe se despide de la Copa Sudamericana y de sus aspiraciones de levantar el trofeo de este torneo por segunda vez en su historia. El equipo de Bogotá perdió 2-0 contra Vasco da Gama por la vuelta de los cuartos de final.

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Los de Río de Janeiro aprovecharon su localía en el Sao Januário para poner contra las cuerdas al ‘León’, que se tuvo que aferrar en la defensa. Sin embargo, el rojo se fue soltando poco a poco para dar el golpe en tierras extranjeras y lo mostró en varias ocasiones, como un tiro libre de Hugo Rodallega que mandó al larguero.

Sin embargo, esta vez los fallos sí se pagaron y al minuto 37, los de las camisas negras en los pies de Duarte da Silva, quien aprovechó un centro a media altura que ningún jugador ‘cardenal’ pudo despejar. Así, el jugador brasileño venció a Mosquera Marmolejo, que volvía al arco después de meses, y puso a celebrar a los suyos.

Entrada la segunda mitad, Santa Fe buscó el empate y tuvo ocasiones claras en las que puso a lucirse al golero Leo Jardim. Pero cuando más parecía cerca el empate, las aspiraciones de las semifinales se alejaron por un remate de cabeza de Fonseca en el minuto 67 prácticamente en la raya del gol.

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Los bogotanos intentaron el descuento, pero el marcador no se movió más y Santa Fe pagó muy cara su falta de definición tanto en el partido de ida, que quedó 0-0, como en esta vuelta. Por su parte, Vasco da Gama se acerca a su primer título de Sudamericana y espera en semifinales al vencedor de la llave entre Boca Juniors y Sao Paulo.

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