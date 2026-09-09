Marino Hinestroza se robó la atención de la noche este martes, 8 de septiembre, aunque no precisamente por su nivel futbolístico. Mientras era entrevistado tras el empate entre Santa Fe y Vasco Da Gama en El Campín, los insultos de la hinchada bogotana resonaban de fondo, y el delantero respondió con una ironía que no pasó desapercibida para nadie.

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En entrevista al término del partido, el estratega fue consultado sobre lo que significaba disputar ese encuentro en Bogotá. Su respuesta no pasó desapercibida: “Esta plaza siempre ha sido agradecida conmigo. Siempre he tenido buenos partidos aquí y bueno, se nota que la gente me quiere mucho también. Gracias“, afirmó Hinestroza con una sonrisa, mientras los cánticos ofensivos de los aficionados locales se escuchaban con claridad al fondo del micrófono.

Este es el video en cuestión:

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Mientras la tribuna con hinchas del Santa Fe lo insultaba en coro, Marino Hinestroza respondió a @DSports con tranquilidad y una sonrisa 🤭😂@SantaFe 0-0 @VascodaGama pic.twitter.com/kEqqBo1vZF — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 9, 2026

El origen del rechazo tiene una explicación futbolística muy concreta: Hinestroza fue jugador de Atlético Nacional, uno de los principales rivales de Santa Fe y uno de los clubes más odiados por la hinchada cardenal. Su presencia en El Campín, ahora como figura del Vasco Da Gama, bastó para que los gritos en su contra acompañaran los noventa minutos del encuentro.

Más allá del gracejo del momento, Hinestroza también habló sobre el resultado deportivo. “Obviamente vinimos aquí a llevarnos los 3 puntos, pero sabíamos que iba a ser muy difícil por la altura, porque son un equipo que juegan bien con el balón, que tienen jugadores experientes”, explicó el futbolista.

Para él, el punto conseguido en Bogotá llega cargado de valor de cara a la vuelta en Río de Janeiro: “Yo sé que nos va a dar confianza para poder enfrentar el partido allá de la mejor manera”, aseguró.

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¿Cuándo es el partido de vuelta?

Por lo pronto, toda la concentración está puesta en el compromiso de vuelta, que será el próximo martes, 15 de septiembre, a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana.

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