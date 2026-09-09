Los jugadores de Independiente Medellín vivieron momentos de tensión durante el viaje hacia Pasto, donde el equipo tenía previsto disputar este miércoles su partido de octavos de final de la Copa BetPlay contra Deportivo Pasto.

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El avión que transportaba a la delegación intentó aterrizar tres veces en el aeropuerto Antonio Nariño, pero finalmente tuvo que regresar a Cali debido a las condiciones climáticas y operativas de la terminal.

Así lo anunció el equipo:

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[🔴🔵] Tras tres intentos fallidos de aterrizaje en la ciudad de Pasto, el avión que nos transportaba tuvo que regresar a la ciudad de Cali.

El equipo pasará la noche en la capital del Valle y este miércoles sobre las 10:00 a.m. tomará vuelo nuevamente a la ciudad de Pasto para… — DIM (@DIM_Oficial) September 8, 2026

La situación generó preocupación entre los integrantes de la delegación, que esperaban llegar a Nariño para concentrarse antes del compromiso. Además, en redes sociales comenzaron a circular videos relacionados con vuelos hacia Pasto en los que se escuchan gritos de pasajeros ante los intentos de aterrizaje, imágenes que rápidamente recordaron la particular dificultad que suelen tener las operaciones aéreas en esta terminal.

El DIM confirmó que, después de los tres intentos fallidos, el vuelo regresó a Cali. El plantel permaneció allí durante la noche y tiene previsto tomar nuevamente un avión este miércoles, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Esto significa que, si las condiciones permiten completar el recorrido, el equipo llegará a Pasto el mismo día del partido, programado para las 8:10 de la noche.

¿Por qué es tan complicado aterrizar en Pasto?

El aeropuerto Antonio Nariño tiene una particularidad que desde hace años lo convierte en uno de los aeropuertos que más dificultades puede presentar para los vuelos en Colombia.

La terminal está ubicada en una zona montañosa cercana a Pasto, por lo que la presencia de montañas, niebla, nubosidad y fuertes cambios en el viento puede dificultar las aproximaciones. Cuando las condiciones no son adecuadas, los pilotos pueden verse obligados a abortar el aterrizaje y realizar nuevamente el procedimiento o incluso desviar el vuelo hacia otra ciudad.

Por esa razón, no es extraño que equipos de fútbol, viajeros y otros pasajeros tengan inconvenientes cuando deben desplazarse hacia la capital de Nariño.

En el caso del DIM, el problema representa además un desgaste adicional para una delegación que deberá volver a desplazarse por vía aérea pocas horas antes de disputar un partido de eliminación directa.

El conjunto antioqueño ahora espera que el segundo intento de viaje transcurra con normalidad para poder llegar a Pasto y enfrentar a Deportivo Pasto a las 8:10 de la noche.

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El episodio dejó nuevamente en evidencia las dificultades que pueden presentarse al llegar por vía aérea a la capital de Nariño, esta vez con un grupo de futbolistas como protagonistas de un viaje que terminó con más tensión de la esperada.

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