Por: Noticiero 90 minutos

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El fútbol colombiano atraviesa un momento de nostalgia ante el anuncio oficial del retiro de Juan Fernando Quintero de la Selección Colombia. Con apenas 33 años y después de casi catorce temporadas defendiendo la camiseta nacional, el mediocampista antioqueño ha tomado la decisión de cerrar su ciclo en la tricolor tras la reciente eliminación del equipo en el Mundial 2026. Este hecho marca no solo el fin de una era para la Selección, sino también la apertura a un necesario relevo generacional en el fútbol del país, según lo expuesto en sus declaraciones recogidas por 90minutos.co.

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La salida de Quintero causa especial impacto entre los aficionados más tradicionales, aquellos que valoran la figura clásica del volante creativo, conocido en el entorno futbolístico como ‘10’, el jugador encargado de orquestar el juego y aportar magia al medio campo. Durante su trayectoria con la Selección, de acuerdo con datos publicados por 90minutos.co, Quintero participó en cincuenta y tres partidos oficiales, marcó seis goles y entregó doce asistencias. Además, inscribió su nombre como uno de los pocos futbolistas colombianos en disputar tres Copas Mundiales de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y la reciente cita en Norteamérica 2026.

Dentro de estos torneos, quedan en la memoria momentos inolvidables, como aquel gol de tiro libre frente a Japón, ejecutado por debajo de la barrera, y la anotación frente a Costa de Marfil, jugadas que, hasta el día de hoy, se mantienen vigentes en el recuerdo de la afición. En sus palabras de despedida, Quintero reconoció el desgaste emocional experimentado en el último campeonato y enfatizó que se va en buenos términos con el cuerpo técnico dirigido por Néstor Lorenzo, señalando que su ciclo se cierra de forma natural y con la tranquilidad de haber cumplido.

Su futuro inmediato estará ligado al fútbol de clubes, específicamente en el Independiente Medellín, equipo con el que actualmente destaca en diversos campeonatos. Los seguidores podrán seguir disfrutando de su talento, aunque la Selección Colombia pierda a uno de sus referentes creativos de los últimos años.

¿Cuáles fueron los logros más destacados de Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia?

Juan Fernando Quintero se despide de la Selección Colombia tras dejar una huella imborrable: participó en 53 partidos, anotó 6 goles, entregó 12 asistencias y fue uno de los pocos colombianos presentes en tres Copas Mundiales de la FIFA (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026). Sus goles en torneos oficiales, especialmente el tiro libre contra Japón, son parte del legado que deja en la historia del fútbol colombiano.

¿Qué significa el retiro de un ‘10’ clásico como Juan Fernando Quintero para el fútbol colombiano?

El retiro de un ‘10’ clásico como Juan Fernando Quintero representa el fin de una era para la Selección Colombia, ya que este tipo de volante creativo es visto como el símbolo de la inventiva y la magia en el campo, valores altamente apreciados por la afición. Su salida subraya la importancia del relevo generacional y deja en evidencia el desafío de encontrar nuevos líderes capaces de asumir ese rol en el fútbol nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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