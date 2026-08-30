En la tarde de este domingo, 30 de agosto, Independiente Medellín consiguió una importante victoria frente a Llaneros, pues de la mano de Juan Fernando Quintero el equipo ‘Poderoso’ ganó por 2-1.

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Los goles fueron anotados por Jeison Medina y Jhon Montaño, descontando Francisco Meza, lo cual le permitió al cuadro antioqueño sumar tres puntos muy importantes y escalar hasta la parte alta de la tabla.

Ahora, el equipo ha mostrado un crecimiento importante en su nivel y eso ha sido gracias, en gran medida, al jugador de la Selección Colombia, quien le ha dado un toque de más calidad a los dirigidos por Luis Amaranto Perea.

Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo y más, hubo una situación que llamó la atención y que fue aplaudido por la hinchada del equipo antioqueño, pues en un momento del partido y aprovechando que Quintero seguía en cancha, un aficionado burló la seguridad y se metió al terreno buscando una foto con el exjugador de River Plate.

De inmediato la seguridad corrió hacia el aficionado con la idea de sacarlo rápido y a la fuerza del terreno de juego, pero al ver la situación Quintero, que siempre tiene espacio para atender a los aficionados, intermedió para que no agredieran al hincha.

Este fue la secuencia de la situación:

¡DALE JUANFER🫱🏻‍🫲🏼❤️! Un hincha invadió el campo para intentar sacarse una foto con Juan Fernando Quintero. ‼️ El volante detuvo a los de seguridad para que no lo sacaran a la fuerza. pic.twitter.com/4GJCEGvWuG — Toque Sports (@ToqueSports) August 30, 2026

No obstante, por otro lado y más allá del gentil actuar del futbolista, cabe destacar que meterse al terreno de juego no está permitido porque retrasa el partido y significa un riesgo para los jugadores, por lo que se les recomienda a los hinchas no hacerlo en los siguientes compromisos.

(Ver también: Falcao llenó de elogios a Juan Fernando Quintero por partido vs. Congo: “Fútbol champagne”)

Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín

Por lo pronto, Medellín espera mantener ese buen momento deportivo pensando en el siguiente encuentro, que será frente a Deportivo Pereira el próximo jueves, 3 de septiembre, a partir de las 6:00 de la tarde.

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