En la tarde de este viernes, 28 de agosto, Luis Díaz y el Bayern Múnich tuvieron su primer partido de la temporada en condición de local, pues después de ganarle la final de la Superliga de Alemania al Borussia Dortmund, se estrenó con una goleada en la liga alemana.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: “Seríamos tontos”: desde Bayern Múnich le bajaron la persiana a salida de Luis Díaz a Arabia)

Al final, el resultado fue de 5-1 a favor del conjunto ‘Bávaro’, marcando desde el inicio que de nuevo es el máximo candidato a quedarse con el título de liga nacional.

El primer gol fue de Dayot Upamecano, que cabeceó un gran centro de Kimmich para mandar el balón al fondo de la red.

Lee También

Luego, iniciando el segundo tiempo, Stuttgart lo empató por medio de Vagnoman, pero apenas 3 minutos después apareció Michael Olise para darle la ventaja al equipo de Múnich.

De ahí en adelante todo fue a favor del Bayern, pues Vagnoman se marcó un autogol al 58, Pavlovic marcó al 82 y finalmente apareció Luis Díaz para sentenciar la goleada.

Terminando el encuentro, el equipo presionó sobre la mitad de la cancha, recuperó el balón, Saibari le filtró un gran pase al colombiano y el guajiro se la cruzó al arquero para sellar la victoria.

Así fue la definición de Díaz:

¡¡FALTABA EL TUYO LUCHO!! ¡¡LA TERCERA FUE LA VENCIDA!! Luis Díaz cruzó la pelota, le ganó el mano a mano a Bredlow y marcó el 5-1 del Bayern Munich sobre el final del partido vs. Stuttgart. 📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F55FmEp3HA — SportsCenter (@SC_ESPN) August 28, 2026

De esta manera, Bayern Múnich ganó su primer partido de la temporada, demostrando que está nuevamente fuerte y se perfila como el máximo candidato a quedarse con el título nuevamente.

(Ver también: Tentadora oferta que le habría llegado a Luis Díaz desde Arabia y lo sacaría del Bayern)

Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich

El próximo partido del equipo de Vincent Kompany será hasta el miércoles, 2 de septiembre, a partir de la 1:45 de la tarde, hora colombiana, contra Osnabruck por la primera ronda de la Copa de Alemania.

* Pulzo.com se escribe con Z