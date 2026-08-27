Luego del Mundial, estaba la creencia de que los jugadores de la Selección Colombia podrían cambiar de equipo, pues algunos hicieron un buen campeonato y por eso se pretendía que se les abriera el mercado de gran manera.

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(Ver también: Daniel Muñoz es pretendido por club del ‘Big six’ de Premier League; pagarían buena plata por él)

Uno de los que más expectativa despertaba era Daniel Muñoz, quien tuvo una gran temporada en el Crystal Palace y destacó con la Selección Colombia, pero durante el mes posterior a la Copa del Mundo todo estuvo quieto.

No obstante, a pocos días de cerrar el mercado, algunos equipos se fijaron en él y la posibilidad de que deje al Crystal Palace ha aumentado en los últimos minutos.

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Qué equipos quieren a Daniel Muñoz

Tal como informó el periodista David Ornstein, quien es especialista en fichajes en el fútbol inglés, el primer equipo que activó el interés por el lateral de la Selección Colombia fue el Nottingham Forest, que, según el periodista, puso sobre la mesa un total de 20 millones de libras, más dos en variables, para quedarse con el antioqueño de 30 años.

🚨 EXCL: Nottingham Forest submit offer to sign Daniel Munoz from Crystal Palace. Proposal for 30yo right wing-back worth £20m + £2m add-ons. #CPFC considering whether to accept – #NFFC boss Oliver Glasner keen to reunite with Colombia int’l @TheAthleticFC https://t.co/r3RmmQGRXk — David Ornstein (@David_Ornstein) August 27, 2026

De hecho, el pedido lo habría hecho el técnico Oliver Glasner, exentrenador del Crystal Palace, quien ya lo conoce y por eso le gustaría tenerlo nuevamente en este proyecto deportivo.

Sin embargo, en las últimas horas el Everton también se metió en la puja por el jugador, ofreciendo, según el periodista Julián Capera, unas condiciones similares para quedarse con los derechos deportivos del jugador.

Cabe destacar que el mercado de fichajes en Inglaterra cierra en la medianoche del próximo domingo, por lo que esta debe ser una transacción rápida para que todo el papeleo y demás se haga a tiempo.

Cómo va Daniel Muñoz en la temporada

Ahora, cabe destacar que Muñoz no tuvo el mejor inicio de la temporada en Europa, pues luego de la Copa del Mundo pasó por el quirófano para hacerse un procedimiento en la nariz, lo cual no le permitió comenzar la pretemporada a tiempo con sus compañeros.

Eso de cierta manera le costó, puesto que en el primer encuentro el jugador no tuvo un buen rendimiento y salió reemplazado al minuto 55 en la derrota 2-0 frente al Everton.

(Ver también: Histórico: futbolista colombiano firmó contrato y es nuevo jugador del Manchester United)

Por lo pronto, Muñoz hace parte del grupo de concentrados del Palace para el segundo partido de la Premier, en el que se mide al Manchester City este viernes, 28 de agosto, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

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