No pasa por un buen momento el arquero argentino Emiliano Martínez, figura de la ‘Albiceleste’ en los últimos años. Luego del Mundial, en el que la Selección Argentina quedó en la segunda posición al caer con España en la final, el arquero se fue a descansar unos días a su ciudad natal mientras definía su futuro.

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Y es que teniendo en cuenta su edad, el Aston Villa de Inglaterra comenzó a buscar alternativas, por lo que hizo un gran esfuerzo para fichar al arquero japonés Zion Suzuki, quien también se dio a conocer de gran manera en la Copa del Mundo.

Así lo anunció el equipo inglés:

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Cabe destacar que el Villa desembolsó 35 millones de euros al Parma para quedarse con el arquero, por lo que la inversión es para tenerlo en la titular.

Ante esto, se habló de que Martínez podría irse a la Juventus de Italia para ser compañero Jhon Jáner Lucumí, pero esa idea también se derrumbó en las últimas horas, puesto que el equipo italiano prefirió contratar a Guglielmo Vicario.

Ufficiale | Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️ Benvenuto! 🗞️ https://t.co/KiMXVUFpqE Powered by @Jeep pic.twitter.com/HwvTpKNJr5 — JuventusFC (@juventusfc) August 18, 2026

De esta manera, el ‘Dibu’, a sus 33 años de edad, quedó prácticamente en el aire, puesto que si bien mantiene su contrato con el Aston Villa, con la llegada de Suzuki todo indica que sería el arquero suplente, lo cual significa un problema para la Selección Argentina.

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Así las cosas, Scaloni o el técnico que llegue al conjunto nacional, tendría que mirar otros horizontes, como Rulli, que es el suplente en el Manchester City, o Juan Musso, arquero que ha encontrado gran regularidad en el Atlético de Madrid.

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