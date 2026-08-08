Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El empresario Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años en Rosario, Argentina, sumiendo en duelo no solo a su familia sino también al entorno del fútbol argentino, de acuerdo con información de El Diario y del medio La Nación. Jorge Messi, una figura crucial tanto en la vida personal como en la carrera profesional del reconocido futbolista, falleció tras varios meses enfrentando delicados problemas de salud, cuyos detalles fueron manejados con estricta reserva por su familia.

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La noticia se conoció el sábado, pero el deceso ocurrió durante la noche del viernes 7 de agosto, mientras Jorge permanecía internado en un centro médico de su ciudad natal. Su estado de salud había generado inquietud entre sus allegados desde tiempo atrás, inquietud que se hizo pública durante el Mundial de 2026 realizado en Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente, después del partido debut de la selección argentina contra Argelia, en el que Lionel Messi anotó tres goles y se mostró visiblemente emocionado, el futbolista admitió estar atravesando momentos complicados por asuntos ajenos a lo deportivo, lo cual coincidía con la situación de su padre.

La familia Messi, compuesta por Jorge, su esposa Celia Cuccittini y sus hijos Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, mantuvo en reserva la enfermedad que enfrentaba Jorge. Sin embargo, ante la proliferación de rumores, se vio obligada a confirmar que atravesaba una situación médica compleja y estuvo bajo seguimiento profesional. Incluso llegaron a circular versiones falsas sobre su fallecimiento, forzando a su entorno a pedir prudencia y respeto sobre la privacidad. El 23 de junio se informó que Jorge había mejorado y había vuelto a Rosario para seguir su recuperación en el interior de su hogar. No obstante, su salud se deterioró nuevamente en los días recientes.

Jorge Messi no solo fue el padre de un ícono deportivo, también fue su principal administrador y hombre de confianza. Antes de asumir esa responsabilidad, trabajó en el sector industrial. Desde pequeño acompañó a Lionel en su formación futbolística y posteriormente gestionó sus asuntos profesionales. Uno de los hitos más importantes de la familia fue el apoyo de Jorge a su hijo en el viaje a España, donde Lionel se incorporó a las categorías juveniles del FC Barcelona, hecho que marcó el inicio de una de las carreras más exitosas del deporte.

Su papel como representante trascendió el ámbito contractual; participó en negociaciones clave, incluidos el paso de Lionel por París Saint-Germain e Inter Miami, así como su histórica carrera con la selección argentina. Tras la muerte de Jorge Messi, la familia y el propio Lionel atraviesan un momento de profundo dolor, justo semanas después de concluir el Mundial 2026.

¿Quién fue Jorge Messi y cuál era su relación con Lionel Messi?

Jorge Messi, empresario argentino y padre de Lionel Messi, fue además el representante y principal consejero en la carrera deportiva de su hijo. Según información de El Diario, desde los comienzos de Lionel en el fútbol, Jorge lo acompañó en su formación y administró sus intereses, convirtiéndose en una figura fundamental en las decisiones importantes que llevaron al futbolista a desarrollar una de las trayectorias más exitosas de la historia.

¿Qué papel tuvo Jorge Messi en la carrera profesional de Lionel Messi?

De acuerdo con La Nación y El Diario, Jorge Messi fue determinante en la gestión profesional de Lionel Messi. No solo participó en negociaciones contractuales con equipos como FC Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, sino que además fue uno de los hombres de máxima confianza de Lionel. Su apoyo fue clave desde los inicios del futbolista, incluyendo el crucial traslado a España para unirse al Barcelona juvenil.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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