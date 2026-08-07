Por: Portal Bogotá

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En la destacada participación de los deportistas bogotanos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Equipo Bogotá se reafirmó como el mayor aportante de medallas para Colombia en la jornada 13 de esta competencia regional. Según destacó el portal oficial 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', el grupo capitalino contribuyó con 10 preseas en esta fecha: 4 de oro, 2 de plata y 4 de bronce, cifra fundamental para que la delegación nacional se consolide en el segundo lugar del medallero general, solo superada por México.

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De acuerdo con los datos consignados, México lidera la tabla con 314 medallas (139 de oro, 91 de plata y 84 de bronce), seguida por Colombia, que hasta el momento alcanza 207 preseas (69 oros, 76 platas y 62 bronces). Lo más relevante es que de esas 207 medallas, Bogotá ha aportado 71, representando el 34.29 % del total nacional. El aporte bogotano se destaca especialmente en el número de oros: 29 de 69 (42.02 %), así como en platas y bronces, con 27.63 % y 33.87 % de contribución respectivamente, consolidando a la capital como protagonista del deporte colombiano en esta cita internacional.

Entre los momentos más sobresalientes de la jornada estuvo la victoria de María Fernanda Murillo, quien conquistó el oro para Colombia en los 100 metros vallas femenino, registrando un tiempo de 12.64 segundos —nueva marca nacional absoluta— y superando a competidoras de Cuba y Puerto Rico. También sobresalió Luis Jhancarlos González, oro en patinaje skateboarding, quien dominó ampliamente la prueba con 176.64 puntos. La delegación bogotana sumó otro oro en squash dobles masculino, con Juan Camilo Vargas y Matías Knudsen imponiéndose a los representantes de Guatemala.

En plata, Miguel Ángel Rodríguez junto a Lucía Bautista en squash dobles mixtos, y Laura Rodríguez y Juliana Pacheco en natación artística por equipos, subieron al podio tras arduas competencias frente a contrincantes mexicanos y de Aruba. El tiro deportivo, con Iván Camilo López, y otras disciplinas como patinaje, ciclismo, lucha olímpica y tenis, ratificaron el nivel de los atletas de Bogotá.

El listado de medallistas sigue creciendo, con representantes destacados en deportes individuales y de conjunto como esquí náutico, gimnasia, golf, natación, rugby y atletismo. La relación muestra la diversidad y profundidad del talento bogotano, siendo evidencia del compromiso de estos deportistas con el desarrollo del deporte en Colombia y el orgullo de la región capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas medallas ha aportado Bogotá a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

De acuerdo con la información oficial, Bogotá ha contribuido con 71 medallas de las 207 logradas por Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, lo que representa el 34.29 % del total nacional.

¿Qué deportistas de Bogotá ganaron medalla de oro en la última jornada de los Juegos Centroamericanos 2026?

Entre los bogotanos que lograron el oro en la jornada más reciente están María Fernanda Murillo (100 metros vallas femenino), Luis Jhancarlos González (patinaje skateboarding) y Juan Camilo Vargas junto a Matías Knudsen (squash dobles masculino), según detalló la fuente oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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