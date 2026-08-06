Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Eduardo Emilio Vilarete, exfutbolista reconocido por su desempeño en el Deportes Tolima y la Selección Colombia, enfrenta actualmente una de las etapas más complejas de su vida. Según lo confirmado por su familia, Vilarete fue sometido recientemente a una cirugía de emergencia en la Clínica Los Nogales de Bogotá, debido a la reaparición de un sarcoma en su pierna izquierda. Este tipo de cáncer, que afecta los tejidos blandos, había sido diagnosticado en el exjugador hace aproximadamente tres meses y, aunque fue tratado en un primer procedimiento quirúrgico, regresó con mayor agresividad.

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Este nuevo escenario obligó a que una junta médica decidiera que la amputación de la pierna izquierda era la única opción viable para proteger la vida del exfutbolista, actualmente de 73 años. La noticia representó un duro golpe tanto para él como para su entorno familiar, sobre todo porque Eduardo Vilarete seguía activo en el mundo del fútbol, trabajando como cazatalentos en el Unión Magdalena. Sin embargo, el apoyo de especialistas, familiares y amigos ha sido clave en este proceso.

En un comunicado divulgado por la familia y citado textualmente en el artículo, se dio a conocer que la intervención transcurrió sin contratiempos: “Su equipo médico nos informó que todo salió de acuerdo con lo proyectado y actualmente se encuentra en su proceso de recuperación posoperatoria”. Además, la familia expresó su agradecimiento a Salud Total, al personal médico de la Clínica Los Nogales y a quienes han enviado mensajes de ánimo.

Angélica Vilarete, hija del también conocido como 'El Loco' Vilarete, explicó que la noticia fue muy difícil de asimilar para su padre, pero después de recibir asesoría psicológica y conversar de forma detallada con los médicos, comenzó a comprender mejor la situación y a prepararse para el proceso de recuperación tanto física como emocional.

Eduardo Vilarete dejó una impronta en el fútbol colombiano vistiendo las camisetas de Deportes Tolima, Atlético Nacional, Unión Magdalena, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira. Además, representó a la Selección Colombia. En su paso por el conjunto pijao, disputó 38 partidos y anotó nueve goles entre 1983 y 1987.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de cáncer tiene Eduardo Vilarete y cómo le ha afectado?

De acuerdo con la información proporcionada por su familia y citada en el artículo, Eduardo Vilarete fue diagnosticado con un sarcoma, un tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos. La agresividad de este tumor llevó a que se determinara la amputación de su pierna izquierda para preservar su vida, marcando un difícil proceso de recuperación tanto en el aspecto físico como emocional.

¿Cómo fue la cirugía de Eduardo Vilarete y qué dijeron sus familiares?

Según el comunicado de sus familiares, citado en el artículo, la cirugía que se le realizó a Eduardo Vilarete fue exitosa y se desarrolló conforme a lo esperado. Actualmente, el exfutbolista se encuentra en recuperación posoperatoria y su entorno agradeció tanto al personal médico como a las personas que han enviado mensajes de apoyo y solidaridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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