Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posibilidad de que el Estadio Manuel Murillo Toro cuente con una cubierta total volvió a ser tema de conversación en Ibagué, especialmente luego de la reciente rendición de cuentas de la alcaldesa Johana Aranda. En su intervención, Aranda reiteró que este proyecto es uno de los más anhelados por los seguidores del Deportes Tolima. Sin embargo, enfatizó que su materialización está condicionada por la disponibilidad de recursos económicos. Según lo afirmado por la mandataria, el deseo de cubrir la totalidad del estadio continúa vigente, pero los altos costos implican que la Alcaldía deba buscar apoyo de otras entidades y posibles inversionistas que quieran aportar a la modernización de este emblemático lugar.

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Aranda señaló que, aunque el presupuesto del Municipio es limitado y no basta para cubrir una intervención de gran magnitud, la gestión para conseguir financiación continúa. Explicó que la estrategia se basa en abrir puertas y atraer inversiones que le permitan a la ciudad avanzar en el proyecto, así los trabajos no comiencen ni finalicen durante su administración. "Los recursos del municipio son limitados, pero la gestión no. Desde que haya voluntad las cosas se pueden lograr. Si no alcanzamos a hacerlo en este gobierno, queremos dejar el camino listo para que el estadio siga siendo un escenario emblemático", expresó la alcaldesa.

El proyecto de cubierta hace parte de un plan de modernización integral del estadio Manuel Murillo Toro, una iniciativa que han venido promoviendo tanto la Alcaldía de Ibagué como la Gobernación del Tolima. Además de cubrir totalmente las tribunas, la propuesta contempla renovar la fachada principal y realizar mejoras en las áreas exteriores. El propósito de estos trabajos es reforzar la infraestructura del escenario deportivo y adecuarlo a estándares internacionales, de modo que pueda cumplir con los requisitos establecidos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para recibir partidos internacionales del Deportes Tolima.

A pesar de las dificultades para obtener el dinero necesario para la modernización completa, la alcaldesa subrayó los avances logrados. Resaltó que cuando la Conmebol visita el estadio ha destacado la calidad de la iluminación, y que próximamente se renovará la grama. "Cuando viene la Conmebol, a diferencia de lo que muchos dicen, califican nuestro estadio por tener una de las mejores iluminaciones. Además, ahora tendremos la renovación de la grama y poco a poco hemos venido mejorando la infraestructura", concluyó Aranda.

¿Cuáles son los principales retos para construir la cubierta total del estadio Manuel Murillo Toro?

El principal reto señalado por la alcaldesa Johana Aranda es la falta de recursos económicos suficientes en el presupuesto municipal, lo que obliga a buscar financiación con entidades externas e inversionistas. Además, la magnitud de la obra y los altos costos hacen que la administración actual enfoque sus esfuerzos en dejar encaminado el proyecto para futuras gestiones.

¿Qué incluye el plan de modernización del estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué?

De acuerdo con la información presentada por la Alcaldía y la Gobernación del Tolima, el plan de modernización incluye la construcción de una cubierta total sobre las tribunas, la renovación de la fachada principal, mejoras en las áreas exteriores y el fortalecimiento de la infraestructura para cumplir con estándares internacionales, especialmente los exigidos por la Conmebol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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