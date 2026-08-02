Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima consiguió una victoria sufrida pero valiosa al remontar y vencer 2-1 a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar, por la segunda jornada de la Liga colombiana. El equipo orientado por Sebastián Oliveros confirmó su buen inicio en el campeonato y logró su segundo triunfo consecutivo, gracias a un gol agónico de Jorge Hurtado en el minuto 90+4, consolidándose en la parte alta de la tabla.

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El encuentro comenzó con dificultades para el conjunto de Ibagué. A los nueve minutos, Felipe Pardo adelantó a los locales tras una jugada colectiva que culminó con una definición precisa. Ese golpe obligó al Tolima a buscar alternativas desde temprano y, antes de que terminara la primera parte, el dominio visitante se vio recompensado. El empate llegó tras la intervención del VAR (asistencia arbitral por video), que detectó una mano de Pedro Franco dentro del área. Luis Sandoval fue el encargado de ejecutar el penal y anotar el tanto que devolvía la igualdad al marcador.

En la segunda parte, ambos equipos tuvieron ocasiones para imponerse, evidenciando paridad y deseos de llevarse los tres puntos. El partido lucía destinado a cerrarse en empate cuando, ya en el tiempo de adición, Adrián Parra filtró un balón para Jorge Hurtado. Hurtado, con determinación, se internó en el área y remató cruzado para vencer la resistencia del arquero Johan Wallens, desatando la euforia del plantel vinotinto. Este tanto, gestado en la última jugada, reflejó la capacidad de reacción y la eficacia tolimense en los momentos decisivos del compromiso.

El resultado deja a Deportes Tolima con puntaje perfecto tras dos presentaciones. El equipo se prepara motivado para su siguiente desafío, ante Independiente Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro. Por su parte, Alianza FC suma apenas un punto en dos fechas y visitará a Boyacá Chicó en Tunja en busca de su primera alegría en el actual torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la clave en el triunfo del Deportes Tolima sobre Alianza FC?

La clave en la victoria del Deportes Tolima fue la capacidad de reacción tras iniciar abajo en el marcador, así como la efectividad en los minutos finales del partido, coronada por el gol decisivo de Jorge Hurtado en tiempo de adición. De acuerdo con lo relatado, la intervención del videoarbitraje (VAR) también fue determinante para igualar las acciones antes del descanso.

¿A quién enfrentará Deportes Tolima en la próxima fecha de la Liga colombiana?

Deportes Tolima tendrá como rival a Independiente Medellín en la siguiente jornada, jugando como local en el estadio Manuel Murillo Toro. Por su parte, Alianza FC buscará su primera victoria del campeonato en su visita al Boyacá Chicó en Tunja.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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