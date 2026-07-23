Se acabó la espera. Luego de varias semanas de ausencia por el Mundial 2026, este fin de semana regresa la acción en el fútbol profesional colombiano, pues los equipos se reforzaron y se prepararon con la idea de conseguir los mejores resultados posibles durante esta temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: En la Liga BetPlay también se asumirán las reglas del Mundial; ¿habrá pausa de hidratación?)

Uno de los equipos que más llama la atención es Atlético Nacional, puesto que viene de ser subcampeón, cambiar técnico y más y por eso hay ilusión con que en este torneo regresen los buenos resultados.

Sin embargo, ya se presentaron los primeros problemas para el club, debido a que tocó aplazar el primer encuentro por cuestiones logísticas.

Lee También

Qué pasó con el Boyacá Chicó vs. Nacional

El equipo antioqueño visitaba a Boyacá Chicó el sábado a partir de las 4:00 de la tarde, pero desde la capital boyacense le dijeron a la Dimayor que el partido no se podía llevar a cabo por una competencia ciclística que pasará por allí justo ese mismo día.

Así lo informó la entidad del fútbol colombiano, quien por medio de un comunicado expresó su molestia por esta situación.

“Rechazamos este tipo de decisiones que la Comisión toma a tres días de disputarse el encuentro […] A pesar de conocer la programación con la señalada anticipación, la Comisión Local de Fútbol de Tunja parece priorizar cualquier otra actividad, en este caso específico un evento notificado con solo cuatro días hábiles previos, dejando a un lado la realización de un encuentro de vital importancia para Boyacá Chicó, Atlético Nacional, Dimayor y en especial la ciudad de Tunja que deja de percibir una activación económica importante”, escribió la entidad.

Y agregó: “Este tipo de posiciones afectan gravemente la programación, el correcto desarrollo de nuestros campeonatos, la planificación deportiva de los equipos, así como los compromisos con el canal licenciatario”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Fútbol de Tunja la imposibilidad de realizar el compromiso… pic.twitter.com/HaXU8tVH3j — DIMAYOR (@Dimayor) July 22, 2026

Así las cosas, ahora Dimayor debe buscar una nueva fecha para que se lleve a cabo este compromiso.

(Ver también: Nacional sufre de tres duras bajas para el regreso a competencias; uno estará dos meses por fuera)

De esta manera, a Nacional le toca esperar hasta el domingo 2 de agosto para debutar en la Liga BetPlay, cuando visite a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería a partir de las 3:45 de la tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z