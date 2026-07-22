Los ocho clubes con mayor tradición e impacto en el fútbol profesional colombiano dieron un paso conjunto que podría cambiar la forma en la que se distribuyen los ingresos por derechos de televisión en los próximos años.

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A través de un comunicado oficial, las instituciones dejaron clara su postura frente a la negociación del nuevo contrato de transmisión de los torneos organizados por la Dimayor.

América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios y Once Caldas firmaron un pronunciamiento conjunto en el que solicitaron modificar el actual modelo de reparto de los recursos provenientes de la televisión.

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Hasta ahora, el sistema ha distribuido los ingresos de manera igualitaria entre los equipos, un esquema que, según estos clubes, ya no responde a la realidad del fútbol colombiano ni reconoce aspectos como el rendimiento deportivo, la inversión realizada o el respaldo de sus hinchas.

En el documento, fechado el 22 de julio de 2026, los equipos aseguraron que han sostenido conversaciones para encontrar un mecanismo más equitativo que permita fortalecer la competitividad del campeonato sin afectar la sostenibilidad de los demás participantes.

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/adr31VpYk3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 22, 2026

Los firmantes consideran que el nuevo modelo debe reconocer variables como los resultados deportivos, la gestión institucional y la capacidad de convocatoria de cada institución, factores que, a su juicio, generan un mayor valor para el producto que se comercializa con las transmisiones.

Además, señalaron que el objetivo no es romper la unidad del fútbol colombiano, sino construir un sistema de distribución que incentive el crecimiento de los clubes y premie el desempeño dentro y fuera de la cancha.

Compartimos la siguiente información a la opinión pública. pic.twitter.com/BLWQPhkxmM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 22, 2026

Los clubes no aprobarán un nuevo contrato sin un acuerdo previo

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la decisión de no respaldar la firma de un nuevo contrato por los derechos de televisión mientras no exista un consenso sobre la manera en la que se repartirán esos recursos.

Con esa posición, los ocho equipos buscan que la discusión sobre el modelo económico se resuelva antes de avanzar en cualquier negociación comercial relacionada con las transmisiones de los torneos del fútbol colombiano.

La postura conjunta representa una de las muestras de unidad más importantes entre los clubes de mayor peso del país en los últimos años y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación del campeonato.

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Ahora, la atención estará puesta en las conversaciones con los demás equipos y con la Dimayor para definir si se alcanza un acuerdo antes de concretar el próximo contrato de televisión.

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