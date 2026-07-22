El fútbol colombiano lamenta la muerte del entrenador antioqueño Óscar Emilio Aristizábal, quien falleció a los 71 años tras sufrir un infarto mientras dirigía un entrenamiento personalizado en una cancha del barrio Boston, en Medellín. La noticia fue confirmada por el técnico Carlos Augusto Navarrete y generó múltiples mensajes de despedida por parte de colegas, exjugadores y aficionados que recordaron su extensa trayectoria en el deporte.

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¿Quién era Óscar Emilio Aristizábal?

Nacido en Medellín, Aristizábal construyó una carrera de varias décadas en la que se destacó por su capacidad para formar futbolistas jóvenes y por su conocimiento táctico. Su trabajo dejó una huella importante en los procesos de divisiones menores de Atlético Nacional y de Independiente Medellín, donde fue reconocido por impulsar proyectos enfocados en el desarrollo de nuevos talentos.

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Como director técnico en el fútbol profesional colombiano pasó por varios equipos de la Primera A y la Primera B. Estuvo al frente del Independiente Medellín entre 1998 y 1999, dirigió a Deportivo Rionegro en 2006, asumió las riendas de Envigado F. C. en 2009 y tuvo su última experiencia en el rentado nacional con Valledupar F. C. en 2016.

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Su carrera también tuvo un importante recorrido internacional. Fue asistente técnico de César Maturana en la selección de Panamá y posteriormente asumió el cargo de seleccionador nacional en dos etapas, durante 1996 y 1999. Además, dirigió a clubes bolivianos como The Strongest y Jorge Wilstermann, y entre 2002 y 2004 trabajó en Emiratos Árabes Unidos junto al preparador físico Walter Ramírez.

Más allá de los resultados deportivos, Aristizábal era reconocido por su visión en la planificación de procesos formativos y la gestión deportiva. Su experiencia en las categorías juveniles lo convirtió en un referente para varias generaciones de entrenadores y futbolistas, quienes destacaban su compromiso con la formación integral de los jugadores.

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La familia del entrenador informó que las exequias se llevarán a cabo el jueves 23 de julio en Jardines Montesacro, en Medellín. Las salas de velación estarán abiertas desde las 6:00 de la mañana y la eucaristía se celebrará a las 4:00 de la tarde, una vez llegue al país uno de sus hijos, quien viaja desde España para darle el último adiós.

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