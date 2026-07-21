El futuro de James Rodríguez volvió a convertirse en tema de conversación luego de que Minnesota United confirmara oficialmente su salida del club, poniendo fin a una etapa que estuvo marcada por su preparación para el Mundial de 2026 y una participación limitada en la MLS.

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A través de sus redes sociales, el conjunto estadounidense publicó un mensaje de despedida para el volante colombiano con la frase “Gracias por todo, James”, acompañada de una imagen en la que aparece el creativo con los colores del equipo y el mensaje “Once a Loon, Always a Loon” (“Una vez un Loon, siempre un Loon”), dando por terminada su vinculación con la institución.

La salida del capitán de la Selección Colombia se produce después de haber cumplido el objetivo con el que llegó al fútbol estadounidense: mantenerse en competencia antes de disputar el Mundial de 2026, torneo en el que volvió a ser una de las principales figuras del combinado nacional.

Cómo le fue a James Rodríguez en la MLS

James Rodríguez había firmado un contrato de corta duración con Minnesota United en febrero de 2026. Desde el inicio se conoció que su llegada respondía a la intención de sumar ritmo de competencia antes de asumir el liderazgo de Colombia en la Copa del Mundo.

Durante su paso por la MLS, el mediocampista disputó apenas entre cinco y seis partidos oficiales y registró dos asistencias. Su participación estuvo lejos de ser constante, ya que acumuló pocos minutos sobre el terreno de juego y nunca logró consolidarse como una de las piezas habituales del equipo.

Precisamente esa situación generó reacciones divididas entre los aficionados del club. Mientras algunos lamentaron que un futbolista de la trayectoria del colombiano tuviera tan poca incidencia deportiva, otros consideraron que su contratación representó una apuesta de bajo riesgo para la institución y que el verdadero objetivo siempre fue que llegara en óptimas condiciones al Mundial.

Con el mensaje de despedida publicado por Minnesota United, James Rodríguez vuelve a quedar sin equipo y abre un nuevo capítulo en su carrera profesional. Por ahora no existe un anuncio oficial sobre cuál será su próximo destino, aunque su desempeño durante el Mundial de 2026 podría despertar el interés de varios clubes.

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De momento, el volante colombiano no se ha pronunciado sobre el siguiente paso de su carrera, por lo que permanece la expectativa sobre el país y el equipo en el que continuará jugando tras cerrar su breve paso por el fútbol de Estados Unidos.

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