Por: Gol Caracol

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Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 a manos de Suiza en la fase de octavos de final del certamen, el futuro de James Rodríguez ha dado de qué hablar en la prensa internacional, ya que se confirmó que no volvería a Minnesota United.

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El capitán de la ‘tricolor’ tuvo una Copa del Mundo bastante discreta pese a ser titular en los cinco compromisos de los dirigidos por Néstor Lorenzo, pese a eso, las estadísticas reflejaron que su aporte fue muy poco para contribuir en el ataque del equipo, y por lo contrario, su velocidad por partido también fue un factor negativo.

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En México el antioqueño ha sido tema central para un posible retorno a la liga de este país, torneo en el que ya jugó hace un año vistiendo los colores del Club León de Guanajuato, como la estrella del equipo para afrontar principalmente el Mundial de Clubes del 2025, pero que al final, todo se diluyó al ser excluido de la FIFA por reglas de multipropiedad.

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El periodista Paco Montes escribió en su cuenta de ‘X’ un posible futuro de James en un grande de este país, lo que rápidamente encendió las redes sociales con este posteo: “Después de su participación en el Mundial, el entorno de James Rodríguez ha sido sondeado por el club América , aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de la Selección Colombia”.

Después de su participación en el Mundial, el entorno de @jamesdrodriguez ha sido sondeado por el @ClubAmerica , aun sin negociación pero hay interés por su calidad y el efecto colombiano que se generó en la participación en CDMX de @FCFSeleccionCol #ElGuardián @somos_FOX pic.twitter.com/7fUa4k2Jjb — Paco Montes (@PacoMontesLA) July 10, 2026

Diversos medios de México replicaron la información que entregó el periodista, afirmando que las directivas de las ‘águilas’ están evaluando este posible fichaje donde uno de los puntos positivos es que llegaría como agente libre, pero su salario sería un tema a evaluar, por los altos números que maneja el colombiano.

Cabe recordar que América volvería a jugar en su casa: el estadio Azteca, escenario que estuvo por más de un año en adecuaciones para el Mundial 2026, obligando al club a desplazarse a otra sede mientras se intervenía. Culminada la copa, el equipo volverá al mítico escenario más grande de México e histórico al ser el único en el Mundo en albergar tres mundiales.

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Por ahora el futbolista ‘cafetero’ no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre su futuro, ni tampoco algún mensaje tras quedar eliminado del la máxima cita orbital con la Selección Colombia, se espera que se pueda definir su proyecto deportivo en las próximas semanas, ya que muchas ligas del mundo están por dar inicio para el segundo semestre del año.

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