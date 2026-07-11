Por: VALORA ANALITIK

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El Mundial de 2026 no solo ha dejado eliminaciones inesperadas y cambios en el cuadro de la fase final. También ha provocado fuertes pérdidas económicas para miles de aficionados que compraron boletas con anticipación apostando por el avance de sus selecciones y luego tuvieron que venderlas en el mercado de reventa por valores muy inferiores a los que pagaron.

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El fenómeno quedó en evidencia durante las rondas de eliminación directa. A medida que equipos como Colombia, Brasil, Portugal, Estados Unidos, México y Canadá quedaron fuera del torneo, la demanda por varios partidos cayó de forma considerable y el precio de las entradas comenzó a desplomarse. Plataformas especializadas en el seguimiento del mercado secundario registraron descensos que, en algunos casos, superaron el 50 % en apenas unos días.

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La situación confirmó que las boletas del Mundial pueden comportarse como cualquier otro activo sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Cuando un partido reúne selecciones con grandes aficiones o figuras internacionales, los precios suelen dispararse. Sin embargo, una eliminación cambia por completo el escenario: miles de personas intentan vender sus boletas al mismo tiempo y el exceso de oferta termina reduciendo su valor.

Lo ocurrido en esta edición también puso de manifiesto que comprar entradas para fases futuras implica asumir un riesgo financiero. Aunque algunos aficionados logran obtener ganancias cuando aumenta la demanda, otros terminan vendiendo con pérdidas importantes si el desarrollo deportivo del torneo no coincide con sus expectativas.

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¿Por qué las boletas del Mundial pueden perder valor tras una eliminación?

El mercado oficial de la FIFA permite posteriormente la reventa de entradas entre aficionados. Allí los precios no permanecen fijos, sino que cambian de acuerdo con el interés de los compradores, la disponibilidad de localidades y las selecciones que continúan en competencia.

Muchos aficionados adquieren boletas para octavos, cuartos de final, semifinales o incluso la final antes de conocer todos los clasificados. La apuesta consiste en que su selección avance y así asistir al partido o, en algunos casos, revender la entrada cuando la demanda aumente.

El problema aparece cuando ocurre lo contrario. Si una selección queda eliminada, miles de seguidores dejan de viajar o cambian sus planes y ponen sus boletas nuevamente en el mercado. Ese incremento de la oferta coincide con una menor demanda, lo que termina presionando los precios hacia abajo.

Durante el Mundial de 2026 hubo varios ejemplos. Uno de los más llamativos correspondió al partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. De acuerdo con AS, el precio promedio de reventa cayó de US$2.381 a cerca de US$1.400 tras la eliminación de Colombia, una reducción cercana al 41 %.

Otro caso se presentó en el encuentro entre España y Bélgica. La salida de Portugal y Estados Unidos redujo considerablemente el interés de parte del mercado y las entradas llegaron a bajar alrededor del 62 %, según reportes basados en plataformas de reventa.

La tendencia también se observó en otros cruces de la fase final. En Houston, por ejemplo, las entradas para Brasil contra Japón habían superado los US$2.000 días antes del compromiso y terminaron descendiendo hasta alrededor de US$777 conforme avanzó el torneo y cambió la dinámica de la demanda.

Incluso antes de los cuartos de final ya existían señales claras del comportamiento del mercado. Reuters informó que las entradas para el partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final bajaron cerca de 27 % en apenas tres días. El precio mínimo pasó de US$3.115 a alrededor de US$1.500, con un piso cercano a US$1.283 antes del encuentro.

Las boletas también pueden dispararse antes de perder valor

Así como las eliminaciones provocan caídas, la expectativa por determinados partidos puede impulsar fuertes aumentos en los precios.

Uno de los casos más representativos ocurrió antes del partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca. La alta demanda llevó algunas entradas en el mercado secundario hasta cerca de US$36.000, más de 50 veces su valor original, según informó Financial Times.

Ese comportamiento demuestra que el mercado de reventa responde principalmente a las expectativas. Cuando una selección genera entusiasmo entre sus hinchas, la disposición a pagar aumenta rápidamente. Si posteriormente ese equipo queda eliminado, el movimiento suele ser exactamente el contrario.

Los datos recopilados por TicketData muestran la magnitud del fenómeno. El precio promedio de las boletas para los cuartos de final cayó alrededor del 52 % desde el comienzo de los octavos de final, mientras que otras mediciones del mercado secundario reportaron reducciones cercanas al 50 % en varios partidos.

Keith Pagello, fundador de TicketData, explicó que muchos vendedores fijaron inicialmente sus precios pensando en escenarios ideales, con selecciones de gran convocatoria avanzando en el torneo. Cuando esos equipos quedaron eliminados, el mercado tuvo que corregir rápidamente los valores para encontrar compradores.

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El comportamiento de las boletas durante el Mundial 2026 refleja cómo funciona un mercado donde el componente deportivo influye directamente sobre el precio. Una victoria puede aumentar el valor de una entrada en cuestión de horas, mientras que una eliminación puede producir el efecto contrario y obligar a miles de aficionados a vender con pérdidas.

Pero más allá de los resultados dentro de la cancha, el torneo dejó otra lección: comprar boletas anticipadamente para fases futuras no solo implica una apuesta deportiva, sino también una decisión económica cuyo resultado depende del desempeño de cada selección y del comportamiento del mercado de reventa.

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