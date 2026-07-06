La ilusión de Estados Unidos terminó de forma contundente. Bélgica mostró toda su jerarquía, venció 4-1 al equipo dirigido por Mauricio Pochettino y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá con España.

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El conjunto europeo fue ampliamente superior desde el inicio y aprovechó cada error del cuadro local para construir una victoria que silenció al Lumen Field de Seattle.

Bélgica golpeó desde el inicio y nunca soltó el partido

El compromiso comenzó cuesta arriba para los estadounidenses. Antes del primer minuto Bélgica ya había avisado con un remate de Timothy Castagne y poco después encontró la ventaja gracias a Charles De Ketelaere, quien apareció en el área luego de un centro de Nicolas Raskin.

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Estados Unidos logró reaccionar con un gol de tiro libre de Malik Tillman, cuyo disparo se desvió en Hans Vanaken antes de entrar al arco. Sin embargo, la igualdad apenas fue un alivio momentáneo.

Antes del descanso volvió a aparecer De Ketelaere para firmar su doblete y devolverle la ventaja a Bélgica, que se marchó al entretiempo con el control absoluto del encuentro.

Vanaken y Lukaku sentenciaron la clasificación belga

En la segunda mitad, Estados Unidos intentó adelantar líneas, pero terminó pagando caro un error en la salida. La presión de Bélgica provocó una pérdida del arquero Matt Freese y Hans Vanaken convirtió el tercero.

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Con el conjunto de Pochettino completamente desordenado, Romelu Lukaku aprovechó los espacios y selló el definitivo 4-1 para confirmar la goleada europea.

El equipo belga incluso logró el resultado sin recurrir desde el inicio a varias de sus principales figuras, como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y el propio Lukaku, quien ingresó después y terminó anotando.

Bélgica enfrentará a España en los cuartos de final

Con este triunfo, Bélgica dejó en el camino al último país anfitrión que seguía con vida en el torneo y ahora tendrá uno de los cruces más atractivos del Mundial 2026.

Buscarán un lugar en las semifinales frente a España, que llega de eliminar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino y mantiene su condición de invicta en el campeonato.

El choque entre belgas y españoles promete convertirse en uno de los grandes partidos de los cuartos de final, con dos selecciones que llegan en un gran momento futbolístico y que aspiran seriamente al título mundial.

La polémica con Balogun

La previa del compromiso estuvo marcada por una polémica extradeportiva. Antes del partido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que habló con Gianni Infantino para expresar su inconformidad por la sanción que dejó a Folarin Balogun fuera del encuentro. La situación desató un intenso debate sobre una eventual injerencia política en decisiones deportivas y puso el foco de atención sobre la Fifa.

Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al esperado por la afición local. Con Balogun ausente (casi literalmente) y un equipo ampliamente superado en la cancha, Estados Unidos cayó goleado 4-1 frente a Bélgica y quedó eliminado del Mundial 2026. Con este resultado, ¿Trump podría sentirse tentado a volver a llamar a Infantino?

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.