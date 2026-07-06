Toda una polémica se ha despertado en las últimas horas debido a una llamativa decisión del Comité Disciplinario de la Fifa, en la que le cambiaron la suspensión a un jugador de Estados Unidos para que pueda disputar los octavos de final del Mundial 2026.

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(Ver también: Bélgica estalló contra la Fifa por decisión que benefició a Estados Unidos en el Mundial)

Y es cabe recordar que en los dieciseisavos de final, Balogun, goleador y figura del equipo norteamericano, recibió una tarjeta roja por golpear a un futbolista de Bosnia, así que dejó a su equipo con 10 hombres y no podía disputar el siguiente encuentro.

Este fue la falta:

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EXPULSIÓN 🇺🇸 Así fue el pisotón de Balogun, por el que salió expulsado. pic.twitter.com/TeOmzC159V — Radio HIT FM (@radiohitfm965) July 2, 2026

Sin embargo, en las últimas horas la Fifa dio a conocer que esa roja fue cambiada por una “sanción suspendida”, es decir, que podrá jugar este encuentro frente a Bélgica.

Según se filtró, esa determinación se dio gracias a una llamada de Donald Trump con Gianni Infantino, lo cual abrió una polémica gigante que rodea a la Fifa.

Dicha versión fue confirmada por el mismo presidente estadounidense, quien en la mañana de este lunes aseguró que solo pidió una revisión porque para él ni siquiera fue falta.

“Todo lo que hice fue pedir una revisión porque no pensé que fuera falta. Y yo soy bueno en esto, simplemente no pensé que fuera falta. Solo pensé que fueron dos grandes atletas que se estrellaron y se enredaron. No fue un tipo pegándole a otro en la cara o algo así que sería diferente”, dijo Trump.

Y agregó: “Si no le permitieran a un jugador, quizá el mejor del equipo, creo que sería una gran mancha y solo lo sugerí. No le dije qué hacer porque no puedo decirle qué hacer. De hecho, creo que él no tomó la decisión sino un comité. Tomaron la decisión correcta porque ni siquiera fue falta”.

Además, aseguró que suspender a este jugador en este momento sería como suspender a Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que no sería justo con el espectáculo.

(Ver también: “Gracias, FIFA”: Trump celebra que le quitaran la suspensión a figura de Estados Unidos para los cuartos del Mundial)

Lo cierto es que más allá de toda esta polémica, en la que se quejó la Federación de Bélgica y hasta la UEFA, el futbolista Folarin Balogun podrá jugar frente a Bélgica este lunes, 6 de julio, a las 7:00 de la noche.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.