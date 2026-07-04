La Selección Colombia perdería a uno de sus hombres en ataque para lo que resta de la Copa del Mundo 2026. Jhon Córdoba no seguiría con la Tricolor luego de que una lesión muscular se agravara durante el compromiso con Ghana.

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La información fue revelada por Win Sports, donde el periodista René Wehdeking aseguró: “Jhon Córdoba se pierde el campeonato del mundo. Una lesión de aductores que lo venía aquejando antes de lo que fue el debut en la Copa del Mundo se fue manejando por parte del departamento médico de la Selección Colombia. Llegó un punto donde estaba listo y comenzó a sumar minutos, pero ayer por el golpe que sufrió ayer ante Ghana, se pierde la Copa del Mundo”.

Horas antes Caracol Radio había anticipado que el cuerpo médico de la Selección le practicaría una resonancia para establecer el alcance de la molestia física. Tras los exámenes, el delantero no estaría en condiciones de continuar disputando el torneo.

Cabe recordar que Córdoba tampoco pudo disputar el debut frente a Uzbekistán precisamente por ese problema físico. Aunque posteriormente volvió a tener minutos con el equipo de Néstor Lorenzo, el golpe sufrido en el encuentro contra Ghana habría complicado definitivamente su recuperación.

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La posible ausencia del atacante representa un duro golpe para la Tricolor, que pierde una alternativa importante en el frente de ataque cuando el Mundial entra en su etapa decisiva. Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación del jugador.

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