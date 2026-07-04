El pitazo final que confirmó la victoria de la Selección Colombia sobre Ghana desató una verdadera fiesta en diferentes ciudades del país. Miles de aficionados salieron a las calles con camisetas amarillas, banderas y caravanas para celebrar el paso de la ‘Tricolor’ a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Suiza.

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La emoción se apoderó de avenidas, parques y plazas. En varios municipios no faltaron los cánticos, las bocinas, la música y la espuma, mientras familias y grupos de amigos compartían una noche que se prolongó hasta la madrugada con el objetivo de festejar una nueva alegría del combinado nacional.

En redes sociales circulan varios videos donde se observa la euforia que desató el avance de los dirigidos por Néstor Loreno por cuarta vez en la historia de los mundiales.

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Se prendió la fiesta en Medellín de cuenta de la Selección Colombia y su clasificación al partido contra Suiza por los octavos de final. #VocesySonidos pic.twitter.com/TUw7ANNyNI — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 4, 2026

Medellín, Pereira, Cartagena y Facatativá vivieron una noche de celebración

En Medellín, cientos de hinchas se tomaron las principales vías apenas terminó el compromiso. Con banderas ondeando, caravanas de motocicletas y vehículos, además de música a todo volumen, los aficionados celebraron el triunfo que mantiene intacta la ilusión de avanzar en la Copa del Mundo.

Una escena similar se vivió en Pereira, donde la tradicional espuma volvió a ser protagonista. Sobre la avenida Circunvalar, decenas de personas recibieron a los vehículos que transitaban por el sector entre risas, aplausos y nubes blancas que se mezclaban con los sonidos de las bocinas y los cánticos de apoyo al equipo.

ASÍ RECIBEN CON ESPUMA A LOS CARROS QUE PASAN POR LA AVENIDA CIRCUNVALAR TRAS LA VICTORIA DE COLOMBIA La alegría por el triunfo de la Tricolor se tomó la avenida Circunvalar, donde los carros que pasan por el sector son recibidos con espuma en medio de una celebración pic.twitter.com/mAcQ5p370u — Pereira En Vivo (@pereiraenvivo) July 4, 2026

En Facatativá, la clasificación también reunió a numerosos aficionados en las calles. Jóvenes, adultos y niños salieron con camisetas de la Selección Colombia para compartir el momento y acompañar las caravanas que recorrieron distintos sectores del municipio.

Mientras tanto, en Cartagena, la celebración comenzó desde el gol que abrió el marcador frente a Ghana. Quienes seguían el encuentro en la Villa Olímpica reaccionaron con abrazos, gritos de emoción y aplausos, en medio de un ambiente acompañado por música, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica que mantuvo la fiesta incluso después del final del partido.

#Celebracion 🎉 ¡Así celebraron el triunfo de la selección Colombia los Facatativeños! Alegría y fiesta fue lo que se vivió tras el paso a octavos de la tricolor que ahora tendrá que enfrentar a Suiza.⬇️⬇️ pic.twitter.com/ynel3yL3rq — Cve Noticias (@CvePrensa19116) July 4, 2026

La clasificación de Colombia volvió a demostrar la pasión que despierta la Selección entre los aficionados. Con el boleto asegurado para los octavos de final, la atención ahora se concentra en el duelo frente a Suiza, un compromiso que podría llevar a la Tricolor a instalarse entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.

Así celebraron los cartageneros el gol que abrió el marcador del partido entre la Selección Colombia y Ghana. Los asistentes a la Villa Olímpica siguen disfrutando del partido amenizado por música, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica local. pic.twitter.com/U4jF1dW2EC — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 4, 2026

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