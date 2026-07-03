El triunfo de la Selección Colombia por 1-0 ante Ghana dejó lecturas encontradas en el análisis del periodista Carlos Antonio Vélez, quien valoró algunos aspectos del funcionamiento del equipo, pero también expresó varias preocupaciones sobre el rendimiento de James Rodríguez y criticó la determinación de Néstor Lorenzo de “protegerlo”.

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“Colombia hoy pudo jugar un rato, tuvo que pelear un rato, tuvo que correr otro rato, pero lo más importante del segundo tiempo fue que corrieron los 11 y eso es una buena decisión de Lorenzo. Él ha protegido a James y hoy James no estaba, como en los anteriores partidos; James solo apareció ante Portugal”, señaló Vélez en su análisis.

¿Qué le preocupa a Carlos Antonio Vélez para partido de Colombia frente a Suiza?

El comunicador destacó la importancia del esfuerzo colectivo en la victoria, aunque insistió en que el equipo todavía tiene aspectos por corregir de cara a la siguiente fase del Mundial.

“Fue más complicado el partido de Portugal que el de Ghana. A mí me preocupa que hoy perdimos el 80% de los duelos físicos y puede que mañana nos ganen esos duelos y tengan mejor definición y eso nos va a complicar más adelante”, agregó.

“Fue más complicado el partido de Portugal que ante Ghana. A mí me preocupa que hoy perdimos el 80% de los duelos físicos y puede que mañana nos ganen esos duelos y tengan mejor definición y eso nos va a complicar más adelante. Colombia hoy mejoró en muchas cosas y también… pic.twitter.com/ZNu0KYE3VN — Win Sports (@WinSportsTV) July 4, 2026

Vélez también apuntó a la falta de eficacia ofensiva como uno de los principales problemas del equipo colombiano, pese a la clasificación conseguida.

“Colombia hoy mejoró en muchas cosas y también retrocedió en otras, pero hay que corregir en todo aspecto; lo que tenemos que mejorar es el meter la pelota al fondo de la red, porque nos comemos mucho gol”, concluyó.

Las declaraciones del analista provocan reacciones divididas entre los hinchas, en medio del buen momento que vive la Selección Colombia en el Mundial 2026.

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