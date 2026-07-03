La Selección Colombia vuelve a la acción en el Mundial 2026 para disputar los dieciseisavos de final del campeonato. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrenta a Ghana con el objetivo de asegurar su clasificación a los octavos de final, como lo hizo en su último Mundial, en Rusia 2018.

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La Tricolor llega respaldada por el buen nivel mostrado durante la fase de grupos, en la que cllasificó primer y en la que ha destacado por su solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y el talento de jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias.

Ghana, por su parte llega como mejor tercero y dirigida por Carlos Queiroz, un viejo conocido que busca derrotar a la ‘Tricolor’ después de haberla dirigido en el anterior ciclo mundialista.

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Colombia vs. Ghana EN VIVO

4:47 p.m2026-07-03T16:47:50-05:00 ID: kyoan Cuánto queda el partido de hoy Se viene un partidazo en el cierra de los dieciseisavos de final del Mundial

Hora y dónde ver Colombia vs. Ghana

El compromiso se disputa este viernes 03 de julio desde las 8:30 de la noche, hora de Colombia.

La transmisión estará disponible por Caracol Televisión, Canal RCN, DirecTV Sports y Disney+. Además, Pulzo Deportes tendrá el cubrimiento EN VIVO.

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